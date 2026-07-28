Pasajeros de Paranair denuncian cancelación de vuelos y la aerolínea da esta explicación

Un par de medios de San Salvador de Jujuy, Argentina, publicaron ayer que un grupo de pasajeros se encontraría varado en nuestro país tras la supuesta cancelación de un vuelo por parte de la aerolínea Paranair.

Según las informaciones del vecino país, algunos afectados optaron por volver al territorio argentino mediante otras aerolíneas, mientras que otros aún permanecen en Paraguay.

Asimismo, desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confirmaron a ABC Color la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea, aunque sin brindar mayores detalles.

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La respuesta de Paranair

Sobre el caso, Paranair aclaró que se encuentra en una “una reprogramación operativa extraordinaria que ha requerido la cancelación y reprogramación de algunos vuelos durante los próximos días”.

Asimismo, sobre las informaciones publicadas en Argentina sobre una supuesta suspensión hasta el 30 de agosto, detallan que tal dato “no corresponde a una comunicación oficial” emitida por la aerolínea.

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Asimismo, aseguran que los pasajeros afectados en la ruta Asunción-Jujuy, “fueron debidamente asistidos conforme a los procedimientos establecidos”. Esto incluye alojamiento y alimentación mientras se coordina la reprogramación.

“Paranair lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados a sus pasajeros y reitera que la seguridad operacional constituye su máxima prioridad. La compañía continúa trabajando para normalizar su programación de vuelos y mantiene comunicación permanente con los pasajeros afectados para brindarles la asistencia correspondiente", concluyen.

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