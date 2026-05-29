Paranair confirma la venta del 95% de sus acciones a International Airways Holding

“Podemos confirmar que, a finales de febrero de este año, se concretó una operación mediante la cual International Airways Holding adquirió el 95% de las acciones de Paranair, mientras que el 5% restante quedó en manos de un grupo empresarial boliviano”, afirmó este viernes Jaime Cassola, gerente general de la Compañía de Aviación Paraguaya S.A. - Paranair.

El ejecutivo señaló en conversación con ABC Color que, al tratarse de una transacción entre partes privadas, no se divulgarán detalles sobre las condiciones económicas de dicha operación.

Paranair seguirá operando bajo administración local

En relación con la conducción de la compañía, Cassola aseguró que Paranair continúa operando bajo administración local.

“Paranair continúa operando bajo la administración local, que mantiene la conducción diaria de las operaciones y la ejecución de la estrategia empresarial, todo en coordinación con los nuevos accionistas”, afirmó.

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Añadió que esta estructura busca garantizar la continuidad operativa de la aerolínea, el cumplimiento de los estándares regulatorios y la consolidación de sus planes de crecimiento.

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Respecto a la falta de un anuncio público previo, el gerente explicó que la operación no había sido comunicada oficialmente hasta la fecha debido a que primero debían completarse los procesos societarios correspondientes.

Afirmaron accionistas y directorio antes de dar anuncio oficial

“Como corresponde en este tipo de procesos, la información fue comunicada oportunamente a las autoridades competentes, como la Dinac y Senatur. Asimismo, fue necesario completar las instancias societarias correspondientes, incluyendo la Asamblea General de Accionistas celebrada a finales de mayo, en la que se formalizó la nueva composición accionaria y del directorio”, indicó.

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Cassola sostuvo finalmente que el ingreso de International Airways Holding representa “una oportunidad para fortalecer el desarrollo de Paranair, respaldando su crecimiento sostenible y su compromiso de seguir contribuyendo a la conectividad regional”.

Según datos obtenidos por el medio, la venta al grupo empresarial boliviano correspondería al accionista Marco Paniagua.

Dinac cuenta con 15 días para dar su estudio económico

Por su parte, el titular de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, explicó que el organismo ya inició el proceso de análisis técnico y financiero de los nuevos accionistas, trámite obligatorio para determinar si corresponde o no emitir un nuevo Certificado de Explotación de Servicios Aéreos (CESA).

Según explicó, el proceso se encuentra actualmente en etapa de estudio por parte del área económica de la institución. La Dinac confirmó que desde la fecha cuenta con 15 días para responder a Paranair los resultados del mencionado estudio.

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El presidente de la Dinac aclaró además que la aerolínea ya cumplió con la obligación de informar oficialmente la venta, aunque todavía resta la evaluación final por parte de la autoridad aeronáutica.

“Ellos ya avisaron la venta, ellos ya comunicaron la venta. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es el estudio”, sostuvo en conversación con ABC Color.

Finalmente se confirmó desde la Dinac que los nuevos representates son Augusto Fuster y Juan Bazzanella.