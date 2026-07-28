Salida de Félix Sosa en la ANDE: “Puede ser que sea por Atome”, dice Esgaib

“Puede ser también que lo de Atome haya sido uno de los temas”, dijo el diputado Yamil Esgaib al ser consultado sobre el cambio anunciado ayer por el presidente de la República Santiago Peña.

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Según el legislador, Paraguay produce un ‘exceso de energía’ y ‘no hay quien la consuma’. “Entonces tenemos que ver la posibilidad de que alguien más adquiera ese excedente y que el Estado genere mejor ingreso”, afirmó.

El legislador cartista insistió en que el Estado quiere tener una mejor recaudación a través de la electricidad. “Hay que aprovechar. Me parece que si el día de mañana necesitamos, se incluirán en el contrato cláusulas para poder rescindir”, agregó.

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Un precio conveniente

El cambio de titular en la ANDE, se da en medio del análisis de una nueva propuesta tarifaria presentada por Atome que plantea un incremento en el precio por el suministro eléctrico propuesto inicialmente, que era de 30 US$/MWh, pero continúa por debajo de la tarifa técnica demandada por la institución (44 US$/Mwh).

Sobre esta situación, Esgaib aseguró que la idea del ejecutivo no es vender por debajo del precio.

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“Se va a vender de acuerdo a la oferta. Hay que abrirse, no hay que tener miedo de vender a un inversor privado. Si o si nos van a pegar mejor que Brasil”, defendió.

Sosa cumplió un ciclo

Sobre la decisión de relevar a Félix Sosa, el diputado dijo que es una potestad que tiene el ejecutivo y que Santiago Peña debe tener sus motivos para impulsar el cambio.

“Félix Sosa estuvo ocho años en el cargo y creo que hizo un buen trabajo. No tengo ninguna queja sobre su desempeño y me parece que sale por la puerta grande”, aseguró.

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