Atome: ANDE evalúa nueva propuesta que aún no alcanza la tarifa técnica

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra analizando una nueva propuesta tarifaria presentada por la empresa Atome, la cual plantea un incremento en el precio por el suministro eléctrico propuesto inicialmente, que era de 30 US$/MWh, pero continúa por debajo de la tarifa técnica demandada por la institución (44 US$/MWh).

Así lo confirmó el presidente de la estatal, Ing. Félix Sosa, durante el foro sobre el sector energético impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), realizado la semana pasada. El titular de la institución dejó en claro que la responsabilidad final de cerrar o descartar un acuerdo recae exclusivamente sobre la empresa estatal a su cargo por disposición del Poder Ejecutivo.

“Ellos volvieron a presentar una propuesta, pero sí con un aumento tarifario que nosotros vamos a analizar a nivel técnico en la ANDE“, sostuvo Sosa. Aclaró además que, si bien la oferta “no llega todavía” a cubrir los requerimientos, representa una opción que será evaluada rigurosamente.

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Las condiciones que exige la ANDE

El titular de la ANDE fue enfático al señalar que la estatal no flexibilizará las exigencias legales para el suministro de energía a grandes proyectos industriales, recordando lo estipulado en la Ley N.º 966.

“No podemos renunciar a trabajar en una tarifa adecuada para que podamos nosotros, desde la ANDE, crear las condiciones para asegurar la energía eléctrica a largo plazo", afirmó el Ing. Sosa.

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La normativa establece que el pliego tarifario debe garantizar los ingresos necesarios para cubrir los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, además de contemplar un margen de rentabilidad de entre 8% y 10% sobre el activo inmovilizado para financiar las obras del Plan Maestro.

Respecto a si el contrato contemplará un precio fijo o reajustes periódicos, el titular de la ANDE indicó que la modalidad sigue bajo estricto análisis técnico. Tampoco se divulgaron los números exactos presentados por la firma privada debido a que las tratativas continúan abiertas.

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Decisión sobre reajuste general queda congelada

En cuanto al postergado reajuste del pliego tarifario para la ciudadanía en general, Félix Sosa confirmó que la aplicación se iniciará de forma gradual con los clientes de mayor consumo, dejando al margen al 90% de los usuarios residenciales.

No obstante, el titular de la institución explicó que existen factores financieros que permiten dar un margen de espera. La reciente apreciación del guaraní frente al dólar generó una mejoría sustancial en las finanzas de la ANDE, aliviando los costos operativos a corto plazo.

“Es muy prudente esperar la decisión sobre el Anexo C de Itaipú Binacional para poder replantear nuevamente una actualización tarifaria", remarcó Sosa, condicionando cualquier cambio de precios generalizado al resultado de las negociaciones diplomáticas con el Brasil.

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Auditoría internacional y proyecciones de inversión

Durante el encuentro empresarial, la institución presentó los resultados de un Estudio de Valores de Referencia Internacional, elaborado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este análisis busca transparentar la gestión operativa y determinar costos eficientes basados en estándares regionales.

La presentación técnica estuvo a cargo de la Econ. Adriana Barrios, de la Dirección de Planificación y Estudios, quien expuso las metas de eficiencia que deberá asumir la empresa pública de cara a la reciente promulgación de la Ley N.º 7599/25, marco normativo que habilita la participación privada en la generación de energía para grandes consumidores.

Pese al crecimiento de la demanda impulsado entre 2022 y 2025 por la criptominería, la ANDE prevé ejecutar un paquete de inversiones por US$ 350 millones durante este año. Los fondos estarán destinados a reforzar las redes de transmisión y distribución para sostener el consumo industrial y residencial en todo el país.