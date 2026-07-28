San Ignacio celebra este viernes a su santo patrono: conocé el cronograma completo de actividades

La capital del Barroco Hispano-Guaraní del departamento de Misiones celebrará este viernes 31 de julio a su santo patrono, San Ignacio de Loyola, con una amplia agenda de actividades religiosas, culturales y festivas.

Las actividades religiosas comprenden el novenario en honor a San Ignacio de Loyola, que se inició el pasado 22 de julio y se extenderá hasta el día 30.

El 31 de julio, la celebración arrancará con la procesión del santo patrono por las avenidas de la ciudad, prevista para las 08:00. Posteriormente, a las 09:00, se oficiará la santa misa en la explanada del templo, presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

Las actividades festivas en honor a San Ignacio de Loyola comenzarán el jueves 30 de julio, desde las 15:00, con la quinta edición del Festival Nacional de la Amistad, con la participación de grupos de ballet folklórico de diferentes localidades y a las 20:30 se realizará el encendido del Fogón de la Amistad.

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Festival artístico por San Ignacio de Loyola

Posteriormente, a las 21:00, se desarrollará el festival artístico y la serenata en honor al santo patrono, con la participación de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, además de otros grupos locales y departamentales.

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El 31 de julio, una vez culminadas las celebraciones religiosas, al mediodía se iniciará la XIII Edición del Festival Nacional del Asado a la Estaca al estilo Misionero, para el cual se preparan alrededor de 500 estacas de asado que serán ofrecidas al público en general.

Durante esta actividad también se desarrollarán presentaciones de diferentes grupos artísticos locales, departamentales y nacionales, entre ellos Estilo Chamamecero, Armando Ortega y su grupo, así como Los Ojedas.

Las celebraciones culminarán el sábado 1 de agosto con la fiesta de clausura de los festejos patronales, desde las 21:00.

Todas estas actividades festivas se llevarán a cabo en el lugar denominado Espacio Verde, ubicado a la entrada de San Ignacio para quienes llegan desde Asunción, sobre la margen izquierda de la ruta PY01.