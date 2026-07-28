Séptima víctima fatal en el año desnuda falta de respuestas en ramal Piribebuy, Guazurocay

El accidente fatal ocurrido ayer por la tarde suma la séptima muerte en lo que va del año en este sector del ramal que une Caacupé con Piribebuy.

Esta cifra expone una realidad preocupante para quienes diariamente utilizan esta vía y que cuestionan la falta de medidas efectivas para evitar más tragedias.

Según los datos preliminares, Chaparro iba en su vehículo desde Piribebuy a Caacupé y al intentar cruzar hacia el sector del cuádruple carril, lo embistió otro vehículo.

El impacto acabó con la vida del comunicador, lo que generó conmoción en la comunidad. Pero más allá de la tragedia, el nuevo accidente fatal vuelve a poner la mirada sobre un tramo que los vecinos califican como conflictivo.

Lea más: A oscuras y sin respuestas: circunvalación de Caacupé sigue sin iluminación a más de un año de inauguración

Vecinos denuncian diseño vial

La circulación a alta velocidad, la falta de mayores controles y las condiciones del diseño vial son señaladas como factores que aumentan el peligro para conductores y peatones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los pobladores exigen que las intervenciones y arreglos se realicen antes de que sigan sumándose víctimas.

Para ellos, cada accidente fatal en la zona de Guazurocay es una advertencia que se repite, mientras las respuestas de las autoridades parecen no llegar con la urgencia necesaria.

Deficiente iluminación

A la peligrosidad del tramo se suma una situación que los usuarios vienen reclamando desde hace tiempo: la deficiente iluminación en varios sectores del ramal Piribebuy.

Lea más: Pedrozo: peatón muere atropellado al intentar cruzar la ruta PY02

Conductores y pobladores que utilizan con frecuencia la vía durante la noche señalan que la falta de una adecuada infraestructura lumínica reduce la visibilidad, principalmente en zonas de cruces, accesos y sectores donde se registran maniobras constantes de vehículos.

Esta situación genera mayor preocupación debido a que el tránsito en esta vía se mantiene activo todo el día, con circulación de automóviles, motocicletas, camiones y pobladores que se trasladan entre las comunidades cercanas.

Durante la noche, la oscuridad en determinados puntos obliga a los conductores a extremar precauciones y aumenta el riesgo ante cualquier imprevisto en la calzada.

Los mayoría de los vecinos sostienen que la falta de iluminación adecuada, sumada a otros factores como la velocidad con la que circulan algunos vehículos y las características del tramo, convierte a Guazurocay en un punto de constante peligro.

Reclaman que las autoridades adopten medidas preventivas antes de que nuevas familias tengan que atravesar la pérdida de un ser querido por accidentes que, según denuncian, podrían evitarse con una mayor inversión en seguridad vial.