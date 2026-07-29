Camiones recolectores de basura nuevos ya están descompuestos, denuncia concejal de Asunción

El pasado 20 de julio, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), hizo la inauguración oficial de la cuestionada compra directa por G. 13.000 millones, de 11 camiones recolectores de basura nuevos, prometiendo el fin de la basura acumulada en la capital.

El jefe comunal, quien, a la par, recibió recientemente el visto bueno de la Junta Municipal para extender hasta diciembre el servicio de alquiler de camiones privados, sostuvo que la recolección de basura en Asunción estaba garantizada y que el sistema municipal funcionaría sin inconvenientes diarios en toda la ciudad.

Sin embargo, hoy el concejal de Asunción, Alvaro Grau, denunció que varios de estos nuevos camiones recolectores de basura ya están descompuestos.

“Finalmente a los asuncenos esa adjudicación directa le terminó costando G. 1.200 millones de sobrecosto. Ya se entregaron los camiones, ya se descompusieron algunos y así mismo acá ningún papel higiénico llegó que demuestre por qué compraron los camiones, cuáles fueron los criterios técnicos para poner esas especificaciones que terminaron en la en el direccionamiento de esa compra", criticó.

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Costo más económico en licitación anterior

Grau cuestionó que tras un análisis que realizó, el sobrecosto se da debido a que la misma empresa que ahora fue adjudicada, en la licitación anterior pasó un costo mucho más económico.

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“Ahí se demuestra cómo realmente todo esto termina perjudicando al asunceno. Amén de que es un proceso totalmente sin ningún tipo de transparencia ni auditoría por parte de la Junta”, lamentó.

Si biene estos camiones se adquirieron para combatir la crisis de la basura en Asunción, actualmente el panorama del servicio de recolección es otro, ya que se siguen viendo bolsas de basuras acumuladas en las calles de la capital.