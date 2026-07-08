Junta de Asunción aprueba alquiler de camiones y opositores acusan a Bello de adelantar la “fiesta”

La Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, la polémica solicitud del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), de ampliar hasta diciembre los contratos de alquiler de camiones recolectores de basura. La decisión beneficia a las firmas El Palacio S.A., representada por Roque Vidal Gaona Aranda, y Depósito San Cristóbal, de Bernarda González Morínigo.

La mayoría colorada, integrada por cartistas y disidentes, se impuso por diez votos contra siete para autorizar a la Intendencia a contratar hasta por G. 6.376 millones para el arrendamiento de esta maquinaria. Del total, G. 2.641 millones corresponde a El Palacio, y G. 3.734 millones a San Cristóbal. Con ese dinero, podrían comprase hasta 6 camiones nuevos.

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La ampliación se da luego de que la misma gestión de Bello inicie la compra directa de 11 camiones nuevos. Este proceso se había dado a espaldas de los concejales, con el argumento de la necesidad urgente. Esta adjudicación, por un total de G. 13.606 millones, benefició a las empresas Cathay SAE y Condor SACI, bajo serias sospechas de direccionamiento.

Álvaro Grau denuncia direccionamiento en la compra y alquiler de recolectores

El concejal Álvaro Grau (PPQ) apuntó a un claro direccionamiento en ambas operaciones, de alquiler y de compra. “Llegaron al punto de poner en el pliego de bases y condiciones, sistema de freno top break. Ese es un sistema patentado por Mercedes Benz. Si esta no es una compra directa totalmente direccionada, qué es esto, presidente, reclamó“.

El edil cuestionó que más de setenta consultas de los oferentes no hayan sido respondidas, y que el intendente ni siquiera comunicó la compra a la Junta Municipal de Asunción a pesar de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se lo sugirió debido al alto monto.

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Grau calificó además de “imposible” el cumplimiento del periodo de 35 días para la entrega, tras la firma del contrato, señalando que los camiones, al ser de origen chino, ni siquiera terminarían de fabricarse en ese tiempo. “Ni en Mercosur se cumplen esos plazos de entrega”, cuestionó.

Sobre el alquiler, el concejal dijo haber recibido información de que una de las empresas beneficiadas tendría vínculos con funcionarios de la comuna. “Encima, la ciudad está sucia, tenemos denuncia que esos camiones que se alquilan ni siquiera prestan el servicio y que encima estas dos empresas... me llegó el otro día una denuncia de que son propiedad de un sindicalista. Voy a seguir investigando eso para ver si es cierto”, agregó.

Humberto Blasco acusa al intendente Luis Bello de adelantar la “fiesta de fin de año”

Antes del inicio de la sesión, el concejal Humberto Blasco (PLRA) adelantó a ABC su oposición a la extensión de los contratos y señaló que la incorporación de la nueva flota de camiones comprada por la intendencia volvía innecesario extender el arrendamiento. “Todo es opaco. Para mí es la fiesta de despedida de año”, declaró.

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El edil apuntó a la falta de claridad en los plazos de entrega de las maquinarias compradas a las apuradas por vía excepcional y calificó el apuro del Ejecutivo como una maniobra irregular. “Todo este apuro, todo esta este verso de que se compró porque no se podía esperar una licitación transparente, participativa y pública, cae otra vez en saco roto porque no saben cuándo van a entregar los camiones”, dijo.

Blasco remarcó que con una fracción de lo que cuesta el alquiler se podrían reparar 14 camiones municipales que están actualmente “sobre tacos”, lo que duplicaría la capacidad operativa de la flota propia. Cuestionó que, mientras la extensión del alquiler es apenas hasta diciembre, “levantar (los) vehículos (propios) a nuevo te puede dar un servicio por lo menos de 3 años si están con el mantenimiento al día. Entonces, no se justifica”, cuestionó.

La justificación del oficialismo y la lista de concejales que votaron a favor

La bancada cartista defendió el dictamen alegando que la municipalidad se encuentra en una situación de emergencia por la acumulación de residuos en la vía pública. Nasser Esgaib (ANR-cartista), sostuvo que la ampliación del alquiler no tiene relación con la compra de camiones nuevos y que lo urgente es retirar los residuos de los barrios. “Hoy la dirección ha salido con 13 camiones a recolectar basuras en toda Asunción”, agregó.

Miguel Sosa (ANR-cartista), líder de la bancada oficialista, sugirió a sus colegas seguir investigando la compra directa por las vías legales correspondientes, pero señaló que no se puede detener el servicio de recolección, por lo que pidió la aprobación del alquiler mientras tanto.

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Finalmente, la mayoría colorada hizo funcionar su aplanadora y aprobó la ampliación de los alquileres por un resultado final de diez votos a favor y siete en contra. A favor votaron los cartistas: Juan C. Osorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga y Karina Acuña. Acompañaron los disidentes Daniel Ortiz, Carlos González y Arturo Almirón (presidente).

En contra de la extensión del alquiler votaron 7 concejales de la oposición: Humberto Blasco (PLRA), Fiorella Forestieri (PLRA), Pablo Callizo (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ), Jazmín Galeano (PPQ) y la colorada Rosanna Rolón (ANR-independiente). Se abstuvieron de votar Félix Ayala (PLRA) y Juan J. Arnold (ANR-disidente). Estuvieron ausentes Jesús Lara (ANR-disidente), Augusto Wagner (PLRA), Ramón Ortiz (PLRA), César Escobar (ANR-HC) y Javier Pintos (ANR-HC).

Emergencia por basura en Asunción: Contraste entre recaudación y desidia municipal

Mientras Bello prepara desembolsos multimillonarios para el sector de aseo urbano, la acumulación de basuras y la proliferación de vertederos clandestinos en la vía pública continúan siendo problemas crónicos sin resolver para los habitantes asuncenos. El estado de las calles contrasta con el millonario aporte de los contribuyentes. Durante el primer cuatrimestre del año, la comuna recaudó más de US$ 21 millones en concepto de tasas de limpieza.

La crisis de la basura no es nueva, sino que se arrastra desde la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien ya en junio de 2025, al inicio del proceso de intervención de su gestión, entregó una ciudad mugrienta y una flota de camiones recolectores en condiciones catastróficas, según denunció el interventor, Carlos Pereira. Ante la emergencia, Rodríguez había optado por priorizar el alquiler de camiones, que según Pereira, no había tenido manejos transparentes.

La intervención duró entre junio y agosto. Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones desde las cuentas bancarias de los bonos G8, que debían financiar obras de infraestructura, para gastos corrientes.

Además de salarios, G. 13.000 millones de ese dinero desviado se esfumaron en “servicios fantasma”. Parte de eso se usó en el pago del alquiler de camiones recolectores de basura que, según el interventor, no tenían registros de operadores ni hojas de ruta claras. Luis Bello, como concejal y presidente de la Junta Municipal, avaló la gestión de Nenecho. Luego, cuando Rodríguez renunció en agosto, asumió el en su reemplazo y, como intendente, mantiene hasta hoy este esquema de alquileres privados ante la inoperatividad de la flota propia.