El hermano Mariosvaldo regresa a Paraguay para acompañar la Semana Jubilar Franciscana

El hermano Mariosvaldo Florentino, sacerdote de la Orden de los Franciscanos Capuchinos y recordado creador del espacio de reflexión “Gotas de Paz”, regresa temporalmente al país desde Italia para encabezar las actividades de la Semana Jubilar Franciscana.

La Iglesia Católica se encuentra celebrando el Año Jubilar Franciscano, que se extiende desde el 10 de enero de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, al cumplirse 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, ocurrida el 3 de octubre de 1226.

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El Papa León XIV habilitó para este tiempo la concesión de indulgencias plenarias a los fieles, una gracia que el hermano Mariosvaldo, actual secretario general de las misiones capuchinas en Roma, ayudará a difundir en su recorrido por los diferentes conventos del país.

Reliquias sagradas y el sentido de las indulgencias

Durante los encuentros litúrgicos y las procesiones programadas, los fieles tendrán la oportunidad de acompañar las celebraciones junto a la emblemática Cruz de San Damián y la reliquia del cordón de San Francisco de Asís.

De acuerdo con las disposiciones del Vaticano, los católicos pueden acceder a la indulgencia plenaria bajo las condiciones tradicionales como la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Sumo Pontífice, participando activamente de las peregrinaciones a los templos franciscanos.

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El decreto papal resalta que los ancianos, enfermos y personas impedidas de salir de sus hogares pueden unirse espiritualmente desde sus camas ofreciendo sus dolores a Dios para recibir la misma gracia.

El itinerario detallado de los encuentros

La agenda del hermano Mariosvaldo Florentino prevé una intensa actividad litúrgica que incluye misas y predicaciones basadas en los escritos e hitos históricos del santo de Asís:

Convento San Francisco (Ciudad del Este): Las actividades se inician este miércoles 29 de julio a las 19:00 con una misa votiva. Continuarán el viernes 31 de julio (misas a las 15:00 y 19:00) y culminarán el domingo 9 de agosto con celebraciones desde las 10:00 hasta las 19:00.

Parroquia San Roque González (Ciudad del Este): El encuentro será este jueves 30 de julio con una misa central a las 19:00.

Capilla San Leopoldo (Asunción): Albergará tres fechas consecutivas. El sábado 1 de agosto a las 19:00; el domingo 2 de agosto a las 19:30 (Fiesta del Perdón de Asís con el rezo de las 1.000 Avemarías) y el lunes 3 de agosto con una misa al alba, a las 06:00.

Parque Serenidad: El domingo 2 de agosto se hará una misa a las 10:00 en el camposanto y,

Monasterio de las Clarisas Capuchinas: Por la tarde, a las 18:00, el hermano Mariosvaldo visitará a las monjas contemplativas en su monasterio. Se realizará una misa a esa hora.

Capilla San Pío (Trinidad): El encuentro comunitario está marcado para el miércoles 5 de agosto con dos horarios de misa: 15:00 y 19:00.

Parroquia Niño Salvador del Mundo: La celebración se llevará a cabo el jueves 6 de agosto a las 19:00.

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Capilla San Pío (Surubi’i, Mariano Roque Alonso): El viernes 7 de agosto se realizará una peregrinación a las 19:30, seguida de una misa a las 20:00.

Convento Santa María de los Ángeles (Pastoreo, Caaguazú): El recorrido finalizará en el interior del país el sábado 8 de agosto, con una bienvenida a las 15:00 y la misa central a las 16:00.

La organización invita a toda la ciudadanía, sin distinción, a sumarse a estos días de recogimiento, caridad y renovación espiritual en los distintos puntos elegidos para el itinerario.