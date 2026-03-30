Caazapá, designada como sede permanente de la reliquia corpórea de San Francisco de Asís

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), junto con la Confederación de Religiosos y la Familia Franciscana, confirmó la llegada de una reliquia corpórea de primer grado de San Francisco de Asís, en el marco del Año Jubilar por los 800 años de su tránsito. El objeto sagrado tendrá como sede permanente la ciudad de Caazapá, tras un recorrido inicial por Asunción.

Se trata de un fragmento del cuerpo del santo italiano, lo que en la tradición católica se clasifica como reliquia de máximo nivel de veneración.

El anuncio fue realizado en Caazapá por el obispo de la diócesis, Marcelo Benítez, quien calificó el hecho como un acontecimiento “histórico” para la comunidad católica del país.

El traslado estará a cargo de fray Rogério Pereira Xavier, asistente general de la orden, quien traerá la reliquia al país el domingo 5 de abril, coincidiendo con la Pascua de Resurrección. Ese mismo día será llevada a la Casa Anunciación de los Frailes Conventuales en Asunción, donde será acondicionada en un relicario.

El lunes 6 de abril, la reliquia será trasladada a la Catedral Metropolitana de Asunción, donde se celebrará una misa solemne a las 19:00 con la presencia de obispos de todo el país. Tras la celebración eucarística, se realizará una procesión hasta el templo parroquial de San Francisco de Asís, ubicado sobre la calle Herrera.

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En ese sitio reposan los restos de Fray Luis Bolaños y de Fray Juan Bernardo, figuras clave del proceso de evangelización en Paraguay.

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La reliquia permanecerá en ese templo hasta el miércoles 8 de abril, cuando será trasladada definitivamente a la Catedral de Caazapá. Una vez en el departamento, el objeto sagrado será instalado de forma permanente en la Catedral de San Pablo, donde se acondicionará un espacio especial para su resguardo y veneración.

El obispo detalló que se prevé la construcción de un altar lateral exclusivo, que permitirá a los fieles acercarse a rendir homenaje a la reliquia.

Monseñor Benítez aclaró que, en la Iglesia Católica, no se adora la reliquia en sí, sino que se la venera como símbolo de respeto y gratitud hacia la vida y obra del santo. La concesión de la reliquia también es vista como un reconocimiento al fuerte arraigo franciscano de Caazapá, cuya historia está estrechamente ligada a la labor de los misioneros.

En ese contexto, el obispo mencionó que la decisión también se enmarca como un acto de justicia histórica hacia Fray Luis Bolaños, considerado fundador de la ciudad de Caazapá.

Como parte de las actividades pastorales, la reliquia no permanecerá estática, sino que será llevada en peregrinación a distintos puntos del país.

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Esta iniciativa se desarrollará bajo el proyecto denominado: “La Sandalia de Francisco, siguiendo sus huellas”. Este proyecto forma parte de la conmemoración del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís (1226–2026), declarado Año Jubilar por el Papa León XIV entre el 10 de enero de 2026 y el 10 de enero de 2027.

La propuesta también contempla la distribución de réplicas de la sandalia franciscana en distintas circunscripciones eclesiásticas, como signo de misión.

Incluso se proyecta una eventual peregrinación hasta Asís, lugar de origen del santo, llevando consigo la representación simbólica.