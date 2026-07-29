Habilitan oficialmente la Feria del Libro Caaguazú Lee 2026 con una fuerte apuesta a la lectura, la ciencia y la tecnología

El evento, impulsado por la Gobernación de Caaguazú, se extenderá hasta el 1 de agosto y ofrecerá cuatro jornadas de actividades culturales, científicas, artísticas y tecnológicas.

Durante el acto de apertura, el gobernador Marcelo Soto Pavón (ANR-HC) destacó que la feria no constituye una actividad más dentro del calendario institucional, sino uno de los programas centrales de las políticas públicas que impulsa la administración departamental.

Señaló que, en un contexto marcado por la globalización, la digitalización y la presencia constante de pantallas, resulta fundamental incentivar el hábito de la lectura y transmitir a las nuevas generaciones que, aunque la tecnología es importante, nunca reemplazará el valor de las páginas de un libro.

El jefe departamental también presentó oficialmente a los nuevos personajes que acompañarán las actividades de la feria. A la ya conocida mascota Aguara’i, símbolo del departamento de Caaguazú y de la concienciación ambiental, se suman desde este año Leo, el Libro, orientado a promover la lectura, y Doctor Teo Partículas, personaje vinculado a las propuestas científicas y de investigación que formarán parte de la programación.

La apertura estuvo marcada por una importante presencia de jóvenes y estudiantes, hecho que fue valorado por el presidente de la Cámara Paraguaya del Libro (CAPEL), Cayetano Quattrocchi, quien resaltó el crecimiento de esta tercera edición. Indicó que la feria reúne una mayor cantidad de editoriales y librerías y que el predio ofrece una agenda cargada de actividades culturales y artísticas.

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Quattrocchi consideró que el desafío principal no pasa por imponer la lectura, sino por despertar en los jóvenes el gusto por leer. Sostuvo que la diversidad bibliográfica presente en la feria permite encontrar desde novelas y poesía hasta libros técnicos, con opciones accesibles para distintos públicos y bolsillos.

Afirmó que estos cuatro días representan una oportunidad para que cada visitante encuentre el libro que está buscando.

El titular de CAPEL también reflexionó sobre el impacto de las pantallas en los hábitos de lectura. Señaló que el consumo digital suele estar asociado a contenidos breves y pasajeros, mientras que la lectura de un libro ofrece una experiencia más profunda y duradera.

Como ejemplo, mencionó el renovado interés mundial por obras clásicas como La Odisea, cuyo éxito cinematográfico ha impulsado nuevamente la demanda de libros tanto en formato físico como digital.

Video mapping y nanosatélite, entre las grandes novedades

Entre los principales atractivos de esta edición sobresale un espectáculo de video mapping. La empresa Kuarahy Producciones transformará la fachada del Coliseo Departamental El Cerrito con proyecciones audiovisuales de gran formato, ofreciendo una experiencia inmersiva que combinará arte, tecnología e identidad cultural.

En el área científica, una de las apuestas más ambiciosas será Misión Caaguazú, un programa desarrollado conjuntamente con Arapy. La iniciativa contempla una hackatón y el lanzamiento de un nanosatélite con fines educativos, con el objetivo de despertar la curiosidad de niños y jóvenes por la investigación, la astronomía y las ciencias espaciales mediante una experiencia práctica.

Programa por jornadas

Miércoles 29 de julio

La primera jornada incluye la apertura oficial de la feria, el recorrido por el Paseo de la Ciencia, el Circuito Educativo, el Sendero Mitológico, el Paseo de la Artesanía, el domo interactivo y la muestra fotográfica permanente.

También se desarrollarán un conversatorio sobre Mario Halley Mora, la presentación del libro Los Hombres que Desaparecían los Viernes, charlas sobre prevención del VIH, la proyección del audiovisual Mborayhu Porã, la obra infantil El Gato con Botas, un taller de liderazgo personal, la presentación de Villarrica la Andariega, un foro sobre prevención de adicciones y una conferencia internacional sobre paleografía, inteligencia artificial y esclavitud en el Paraguay colonial.

La noche cerrará con la presentación de la Orquesta Nacional de Música Popular del Paraguay (ONAMP).

Jueves 30 de julio

La segunda jornada contará con las muestras permanentes y la experiencia del domo, además del cierre departamental del Concurso Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Ñe’êry.

Habrá un taller literario, un curso sobre cine de bajo presupuesto, la presentación del chatbot de inteligencia artificial Angirû, el encuentro artístico Amor a la Patria: Gigantes del Arte y la Palabra, y las presentaciones de los libros Bendita Herida, Ciffate Paraguay Segunda Edición y Madera Sonora.

También se proyectará el audiovisual El Precio del Pasaje, se ofrecerá una charla sobre salud pública y, por la noche, se realizará la inauguración oficial de la feria con la habilitación del espacio Tragos con Historia.

El cierre artístico estará a cargo de la Jazz Band de la Policía Nacional, seguido de un homenaje póstumo a Mario Halley Mora y Manuel Romero Villasanti, acompañado por el Ballet de la Escuela Municipal de Danza de Coronel Oviedo y el espectáculo de video mapping.

Viernes 31 de julio

La tercera jornada estará marcada por la innovación tecnológica con la Hackatón Misión Caaguazú y el lanzamiento del satélite educativo Caaguazú.

Se presentarán los libros Cuentos de Silicio, Esos Misteriosos Fenómenos del Paraguay Oculto, Fundación de Villalbín, El Monstruo del Pantano, Entre Llamas y Cenizas y De las Malas Hierbas.

Además, habrá una competencia de fotografía, las audiciones preliminares del concurso A Través de Tu Voz, un seminario regional de música y un conversatorio con el escritor Urbano Palacios.

La jornada concluirá con una peña musical de artistas locales y nacionales.

Sábado 1 de agosto

El último día estará orientado especialmente a las familias y al público infantil. Se presentará la tercera edición de Los Cuentos del Aguara’i, el cuento Unas Vacaciones Diferentes y un encuentro con las escritoras Carmen Cáceres y Milia Gayoso Manzur.

La programación incluye además un taller STEAM de robótica para niños, una charla sobre la vida y obra de Mario Halley Mora, la actuación del Coro Municipal Oviedo Purahéi, la final del concurso A Través de Tu Voz, el tradicional Atardecer Literario y las presentaciones de los libros Políticas de Ciberseguridad y Ciberdefensa para el Paraguay y El Liderazgo del Gral. Bernardino Caballero.

El cierre oficial de la feria está previsto para las 20:00.

Coronel Oviedo vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la literatura, la ciencia, el arte y la tecnología, consolidando a Caaguazú Lee como uno de los eventos culturales y educativos más importantes del interior del país.