Feria del Libro Caaguazú Lee 2026 ofrecerá cuatro días de literatura, ciencia, arte y tecnología

Además de reunir a escritores, investigadores y artistas nacionales e internacionales, esta edición incorporará nuevas experiencias interactivas y personajes que acompañarán las distintas jornadas.

Como parte de la identidad de la feria, este año se presentarán nuevos personajes que animarán las actividades. A la ya conocida mascota Aguara’i se sumará Leo, el Libro, mientras que Doctor Teo Partículas será el encargado de interactuar con los visitantes durante las propuestas vinculadas a la ciencia, buscando acercar el conocimiento de una forma didáctica y entretenida.

Entre los principales atractivos de esta edición sobresale un espectáculo de video mapping, mediante el cual la empresa Kuarahy Producciones transformará la fachada del Coliseo Departamental “El Cerrito” con proyecciones audiovisuales de gran formato, ofreciendo una experiencia inmersiva para el público. La propuesta busca combinar tecnología, arte e identidad cultural en uno de los momentos más esperados de la feria.

Otra de las grandes apuestas será el fortalecimiento del eje científico y tecnológico. En ese marco se desarrollará Misión Caaguazú, un programa impulsado conjuntamente con Arapy, que contempla la realización de una hackatón y el lanzamiento de un nanosatélite con fines educativos.

La iniciativa pretende despertar el interés de niños y jóvenes por la investigación, la astronomía y las ciencias espaciales, acercándolos a estos campos mediante una experiencia práctica e innovadora.

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El lanzamiento oficial de la Feria del Libro Caaguazú Lee 2026 se realizó el pasado 13 de julio en la sede de la Gobernación de Caaguazú, con presencia del jefe departamental, Marcelo Soto (ANR HC), la primera dama, Laura Samudio, intendentes de varios distritos y autoridades locales.

Miércoles 29 de julio

La primera jornada comenzará con la apertura oficial de la feria y el recorrido por los distintos espacios habilitados, entre ellos el Paseo de la Ciencia, el Circuito Educativo, el Sendero Mitológico, el Paseo de la Artesanía, el domo interactivo y la muestra permanente de fotografías.

Durante el día se desarrollarán el conversatorio sobre las obras de Mario Halley Mora, la presentación del libro Los Hombres que Desaparecían los Viernes, una charla sobre prevención del VIH, la proyección del audiovisual Mborayhu Porã, la obra infantil El Gato con Botas, un taller de liderazgo personal, la presentación del libro Villarrica la Andariega, un foro sobre prevención de adicciones y una conferencia internacional sobre paleografía, inteligencia artificial y la esclavitud en el Paraguay colonial. La jornada concluirá con la Noche Paraguaya, que tendrá como principal atractivo la presentación de la Orquesta Nacional de Música Popular del Paraguay (ONAMP).

Jueves 30 de julio

El segundo día continuará con las muestras permanentes y la experiencia del domo, además del cierre departamental del Concurso Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Ñe’êry.

La agenda incluirá un taller literario, un curso sobre producción audiovisual de bajo presupuesto, la presentación del chatbot de inteligencia artificial Angirû, un encuentro artístico denominado Amor a la Patria: Gigantes del Arte y la Palabra, además de las presentaciones de los libros Bendita Herida, Ciffate Paraguay Segunda Edición y Madera Sonora.

También se proyectará el audiovisual El Precio del Pasaje, se ofrecerá una charla sobre salud pública, por la noche, se realizará la inauguración oficial de la feria con la habilitación del espacio Tragos con Historia. El cierre estará a cargo de la Jazz Band de la Policía Nacional, seguido por un homenaje póstumo a los escritores Mario Halley Mora y Manuel Romero Villasanti, acompañado de una presentación del Ballet de la Escuela Municipal de Danza de Coronel Oviedo y un espectáculo de videomapping.

Viernes 31 de julio

La tercera jornada estará marcada por la innovación tecnológica con la realización de la Hackatón Misión Caaguazú y el lanzamiento del satélite educativo Caaguazú, además de la continuidad de las muestras permanentes.

Durante el día se presentarán los libros Cuentos de Silicio, Esos Misteriosos Fenómenos del Paraguay Oculto, Fundación de Villalbín, El Monstruo del Pantano, Entre Llamas y Cenizas y De las Malas Hierbas. También habrá una competencia de fotografía, las audiciones preliminares del concurso de canto A Través de Tu Voz, un seminario regional de música y un conversatorio con el escritor Urbano Palacios. La programación concluirá con una peña musical de artistas locales y nacionales.

Sábado 1 de agosto

La última jornada estará orientada principalmente a las familias y al público infantil. Se presentará la tercera edición de Los Cuentos del Aguara’i, además del cuento Unas Vacaciones Diferentes y un encuentro con las escritoras Carmen Cáceres y Milia Gayoso Manzur.

El programa también contempla un taller STEAM de robótica para niños, una charla sobre la vida y obra de Mario Halley Mora, la actuación del Coro Municipal Oviedo Purahéi, la final del concurso de canto A Través de Tu Voz, el tradicional Atardecer Literario y las presentaciones de los libros Políticas de Ciberseguridad y Ciberdefensa para el Paraguay y El Liderazgo del Gral. Bernardino Caballero.

Con el acto de clausura previsto para las 20:00 finalizará una nueva edición de la Feria del Libro Caaguazú Lee, que volverá a convertir a Coronel Oviedo en un punto de encuentro para la literatura, la ciencia, la cultura y la innovación durante cuatro días.