Comilona de Teletón en EE.UU.: éxito histórico de la primera edición internacional en Nueva York

La solidaridad paraguaya cruzó fronteras y demostró, una vez más, que cuando se trata de transformar vidas, la distancia no es impedimento. El pasado domingo 26 de julio, la Fundación Teletón Paraguay celebró la primera edición internacional de La Comilona de Teletón en Queens, Nueva York.

Desde 1983, La Comilona reúne a miles de personas alrededor de una mesa donde compartir un plato también significa brindar oportunidades para que más bebés, niños, niñas y adolescentes con discapacidad física accedan a una rehabilitación integral y gratuita.

“Compatriotas y amigos de la causa llegaron desde Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Maryland, Washington D.C., Rhode Island, Virginia, California, Florida, Pensilvania y otros estados para reafirmar que el compromiso con las familias de Teletón no conoce fronteras y que la unión de la comunidad paraguaya genera un impacto profundo", indica el informe de la Fundación.

Añade que durante la jornada se vendieron 2.899 platos entre media mañana, almuerzo, postres y bebidas.

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Los asistentes disfrutaron de una amplia propuesta gastronómica que combinó los sabores tradicionales del Paraguay con especialidades internacionales, y tragos preparados con dedicación por voluntarios residentes en EE.UU.

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Cultura, arte y presencia institucional

El evento estuvo acompañado por un destacado programa artístico con las presentaciones de Saulo Numbay, Maggie Purahei, Christian González, Néstor Pereira, Sebas Mellid, DJ Guille, Brunito, el Centro Paraguayo de Nueva York, Mburukuya, Paraguay NY, Jorge Zoilan, Enrique Villalba, Pájaro Campana, Kami Music, Jeroky USA PY y Sady Pineda Art, quien coordinó un espacio infantil.

La organización estuvo a cargo del Comité Teletón Paraguay USA en Nueva York, con el apoyo de voluntarios y el respaldo del Consulado General del Paraguay en Nueva York, encabezado por la cónsul general Fabiola Torres, y del Consulado en Washington D.C., a cargo de Cristian Leguizamón, instituciones que brindaron servicios a la comunidad durante la jornada.

Asimismo, desde Paraguay acompañaron el evento Víctor Ibarrola, director ejecutivo de Teletón, y Magali Daporta, directora de Alianzas.

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Todo lo recaudado permitirá que más niños accedan a los servicios gratuitos y de calidad, indicó la fundación.

La agenda solidaria continuará el 2 de agosto con un Gran Almuerzo Solidario en Fort Lauderdale, Florida, con un espacio de arte infantil coordinado por el artista Hernán Miranda y el apoyo del Consulado General del Paraguay en Miami (adhesiones al +595 981 665 132), y el 12 de septiembre con The Big Party en Washington D.C.