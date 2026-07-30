Día de la Amistad: carnicería con precios especiales en la Costanera

Aprovechando los festejos por el Día de la Amistad, los productores ofrecen productos a precio amigo ideales para las celebraciones de este fin de semana.

Lea más: Feria en la Costanera: productores indígenas ofrecen lo mejor del campo a precios accesibles

Los productores que llegan desde diversas partes del país ofrecen “las mejores cosechas, cortes de carne, queso Paraguay, harina de maíz, diferentes tipos de plantas y mucho más”, expresaron.

Precios especiales en carnicería

Además de los productos frutihortícolas, esta vez presentan opciones de productos cárnicos.

Lea más: Mercado de Abasto: Operativo interinstitucional refuerza controles para combatir el contrabando

Esta vez, Frigo 2000 será la encargada de montar el sector de carnicería. Dicho espacio está ubicado dentro de la Costanera, pero frente a la caseta de la Policía Nacional. Estos son los cortes y precios que están en góndola:

La feria es organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La atención será hasta agotar stock