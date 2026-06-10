Feria en la Costanera: productores indígenas ofrecen lo mejor del campo a precios accesibles

Desde tempranas horas de este miércoles, una gran cantidad de personas acudió a la Costanera de Asunción para aprovechar los productos ofrecidos en una nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar, instalada frente a la sede de la Policía Urbana.
La lideresa de la comunidad Y Aka Poty, de la ciudad de Curuguaty, Teodora Vera, comentó que mujeres de varias comunidades llegaron hasta la capital para vender sus productos y así poder ayudar a sus comunidades.
“Siete comunidades de la zona vinimos para poder vender nuestros productos. Trajimos porotos, maíz blanco, limón, lechón, pato, gallinas y leche de cerdo”, comentó.
Refirió estar muy agradecida con la organización de la feria y con la gente de la capital por adquirir sus productos: “Cualquier platita que podamos llevar nos va a servir muchísimo porque los indígenas no contamos con muchos recursos”.
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“Nosotros somos pequeños agricultores. Trabajamos bastante y así salimos adelante”, mencionó.
Comentó que esta es la tercera vez que participan de la feria y que ahora van a apuntar a plantar verduras para sumar eso a los productos que normalmente tienen para la venta.