Nacionales
10 de junio de 2026 a la - 12:30

Feria en la Costanera: productores indígenas ofrecen lo mejor del campo a precios accesibles

Mujeres de varias comunidades indígenas vendieron sus productos en la feria de la Costanera.
Mujeres de varias comunidades indígenas vendieron sus productos en la feria de la Costanera.

Una gran concurrencia se registra este miércoles en la Costanera de Asunción, donde comunidades de Curuguaty ofrecen productos frescos y granja. La iniciativa busca fortalecer la economía de pequeños agricultores y brindar una oportunidad de sustento a familias indígenas.

Por ABC Color

Desde tempranas horas de este miércoles, una gran cantidad de personas acudió a la Costanera de Asunción para aprovechar los productos ofrecidos en una nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar, instalada frente a la sede de la Policía Urbana.

La lideresa de la comunidad Y Aka Poty, de la ciudad de Curuguaty, Teodora Vera, comentó que mujeres de varias comunidades llegaron hasta la capital para vender sus productos y así poder ayudar a sus comunidades.

Siete comunidades de la zona vinimos para poder vender nuestros productos. Trajimos porotos, maíz blanco, limón, lechón, pato, gallinas y leche de cerdo”, comentó.

Refirió estar muy agradecida con la organización de la feria y con la gente de la capital por adquirir sus productos: “Cualquier platita que podamos llevar nos va a servir muchísimo porque los indígenas no contamos con muchos recursos”.

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“Nosotros somos pequeños agricultores. Trabajamos bastante y así salimos adelante”, mencionó.

Comentó que esta es la tercera vez que participan de la feria y que ahora van a apuntar a plantar verduras para sumar eso a los productos que normalmente tienen para la venta.