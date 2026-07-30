Mercado de Abasto: Operativo interinstitucional refuerza controles para combatir el contrabando

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo conjunto de control de mercaderías en el Mercado de Abasto con el objetivo de fortalecer la lucha contra el contrabando y garantizar la trazabilidad de los productos frutihortícolas.

El procedimiento contó además con el apoyo de la Agrupación Especializada y forma parte de una serie de controles rutinarios que las instituciones realizan semanalmente para verificar la documentación que respalda el origen y la comercialización de productos considerados sensibles.

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Verifican origen y documentación de los productos

Miguel Caballero, del Departamento Anticontrabando de la DNIT, explicó que durante las inspecciones los intervinientes solicitan el Documento de Trazabilidad Vegetal (DTV), expedido electrónicamente por el Senave mediante un código QR, además de las facturas o notas de remisión correspondientes.

Según indicó, este sistema permite seguir el recorrido de la mercadería desde la producción hasta su destino final, facilitando la identificación del origen de frutas y hortalizas que circulan en el mercado.

“Lo que buscamos es la transparencia y la trazabilidad de las mercaderías”, señaló el funcionario al destacar la importancia del documento para respaldar la legalidad de la carga transportada.

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Sin irregularidades durante el operativo

Caballero informó que durante el procedimiento no fueron detectadas irregularidades en la documentación presentada por los productores y transportistas inspeccionados.

Atribuyó este resultado a las capacitaciones que el Senave viene realizando para que los productores incorporen el uso del Documento de Trazabilidad Vegetal y regularicen sus procesos de comercialización.

El representante de la DNIT sostuvo que cada vez son más los productores que cuentan con la documentación exigida, lo que facilita las tareas de fiscalización y fortalece los mecanismos de control.

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Buscan desalentar el contrabando

El funcionario destacó que este tipo de operativos tiene también un efecto preventivo frente al contrabando, uno de los principales desafíos para la producción nacional.

Añadió que la presencia conjunta de la DNIT, el Senave y el Departamento contra Hechos Punibles Económicos permite reforzar los controles en ruta y desalentar el ingreso y comercialización de productos sin respaldo legal, promoviendo una competencia más transparente para los productores que cumplen con las normas.