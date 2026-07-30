Feria del Libro: Coronel Oviedo se prepara para hacer historia con el lanzamiento del satélite Caaguazú

El acto de lanzamiento del satélite Caaguazú está previsto para las 11:00 en el estadio abierto El Cerrito y forma parte del proyecto “Misión Caaguazú”, impulsado por Arapy y coordinado por el ingeniero Oscar González. El evento forma parte del programa de la Feria del Libro y la Ciencia “Caaguazú Lee 2026” que se desarrolla desde el miércoles 29 de julio y se extenderá hasta el sábado 1 de agosto.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR HC), indicó que el lanzamiento del satélite no solo representa una experiencia inédita para la región, sino que posiciona a Caaguazú dentro de una iniciativa de proyección científica y tecnológica pocas veces vista en el interior del país.

La expectativa es alta entre estudiantes, docentes, investigadores, autoridades y visitantes, quienes consideran que el evento abrirá una nueva etapa para el interés de los jóvenes en áreas como la ingeniería, la robótica, la programación y la exploración espacial.

Programa del viernes

La jornada del viernes arrancará a las 08:00 con la apertura de la feria, las muestras permanentes y la experiencia del Domo Canopus. En simultáneo, se desarrollará la Hackaton “Misión Caaguazú” en el Auditorio 2, mientras que en el Auditorio 1 se presentará el libro “Cuentos de Silicio” de José A. Monín.

A las 08:45 se realizará la presentación del libro “Esos Misteriosos Fenómenos del Paraguay Oculto” de José A. Santos, y a las 09:30 será el turno de “Fundación de Villalbín”, de Carlos Antonio Espínola. A las 10:00 se desarrollará la competencia de fotografía del Proyecto Lentes, organizada con apoyo del Fondec.

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El momento central llegará a las 11:00 con el lanzamiento del satélite Caaguazú, considerado por los organizadores como el acto científico más importante de esta edición de la feria.

Las actividades continuarán por la tarde con la presentación del cómic “El Monstruo del Pantano” a las 14:00, seguida del libro “Entre Llamas y Cenizas” de César Rolón a las 14:30. A las 15:00 se realizarán las audiciones preliminares del concurso “A Través de Tu Voz”.

A las 16:00 tendrá lugar el Seminario Regional de Música, organizado por la Escuela Superior de Arte y Desarrollo de Talentos Arribeño Don Ramón Mendoza de la UNCA. Ya en horario nocturno, a las 18:00 se presentará el libro “De las Malas Hierbas” de Urbano Palacios, y a las 18:45 se desarrollará un conversatorio con el autor.

El cierre de la jornada del viernes será a las 19:30 con una peña musical de artistas locales y nacionales, que pondrá el broche artístico a un día que promete quedar grabado en la memoria colectiva de Coronel Oviedo.

La Feria del Libro y la Ciencia “Caaguazú Lee 2026” combina literatura, arte, ciencia, innovación y tecnología, pero el lanzamiento del satélite Caaguazú sobresale como el acontecimiento que puede convertir esta edición en un capítulo histórico para el desarrollo científico del departamento.