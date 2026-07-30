IPS: indigno trato a asegurados en Benjamín Aceval, obligados a madrugar para acceder a especialista

“Yo estoy desde la madrugada, a las tres de la mañana, pero hay gente que vino anoche a las nueve, hay gente que vino a la una de la mañana y todavía no está pudiendo consultar”, relató don Rodolfo Vergara, parado en un pasillo del Hospital Regional del IPS en Benjamín Aceval, donde otros asegurados como él seguían esperando consultar con un traumatólogo.

El sacrificio de presentarse con muchas horas de anticipación este jueves fue en vano, ya que el sistema no funcionaba y, por lo tanto, todo está atrasado. El entrevistado contó que este es su cuarto intento por conseguir un turno, ya que las veces anteriores no pudo; según explicó, el único camino para acceder a un especialista es presentarse incluso un día antes porque solo se entregan 15 números. “Un solo doctor traumatólogo en la semana se tiene acá en el IPS de Benjamín Aceval”, lamentó.

Doña Marina Cabrera se presentó a la una de la mañana y seguía sentada esperando que en algún momento alguien grite su nombre desde el consultorio; sin embargo, con el aviso de que el sistema estaba caído, se aprestó a continuar con su paciente espera. “Hasta ahora no puedo entrar, que espere un ratito, dicen, así nos están teniendo”, señaló.

A su lado, doña Carmen, quien llegó a las tres de la madrugada, también espera poder empadronarse para retirar sus remedios, aunque remarcó que últimamente los fármacos están en falta. “A veces hay, la semana pasada mandé preguntar y no había nada. Suelo comprar y está carísimo”, contó la mujer.

Margarita Mato coincidió en que hay un déficit en los medicamentos, aunque señaló que el mayor problema es no contar con más especialistas, sobre todo en traumatología, teniendo en cuenta que hay mucha demanda de asegurados adultos mayores. “Anteriormente, había otro traumatólogo, pero no sé qué pasó. Nos quedamos con uno y bastante necesitamos”, dijo.

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Isaías Fretes en el IPS de Benjamín Aceval

El problema de la falta de sistema que castiga a los asegurados que concurren a este hospital regional coincide con la visita del presidente Isaías Fretes, quien este jueves se presentó para verificar el desarrollo de una jornada de cirugías.

Ante los medios manifestó que el objetivo es normalizar la lista de espera. “Tres meses atrás, un turno te daban después de cuatro semanas. Estamos trabajando para reducir eso”, recalcó.

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