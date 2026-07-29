IPS al límite: “Falta de recursos humanos podría ser peor que el bache financiero”

El sistema sanitario del Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una coyuntura crítica donde la escasez de especialistas y las profundas asimetrías en la distribución del personal médico amenazan con colapsar la capacidad de respuesta de la previsional.

Durante la sesión del Consejo de Administración, realizado esta mañana y liderada por Isaías Fretes, se puso sobre la mesa una realidad ineludible: la necesidad urgente de ordenar y redistribuir los recursos humanos y equipamientos a nivel país, priorizando áreas altamente sensibles como los laboratorios clínicos, odontología y la salud mental.

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Este debate sobre la eficiencia operativa se da en un contexto marcado por la escasez estructural de médicos y profesionales de blanco en las distintas dependencias del seguro social. Diversos informes de control y auditorías han evidenciado reiteradamente que los servicios de urgencias y consultorios periféricos sufren de desprotección parcial por falta de reemplazos por vacaciones o reposos. A esto se suma una alta fuga de talentos humanos hacia el sector privado o el extranjero debido a la falta de competitividad y la precariedad laboral y salarial.

Talento humano en IPS: “crisis de recursos humanos va a ser peor que crisis económica”

Uno de los puntos más debatidos en el seno del Consejo giró en torno a la situación del área odontológica, que cuenta con 590 profesionales en todo el país. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los recursos están pésimamente distribuidos, existiendo establecimientos que cuentan con infraestructura o sillones odontológicos sin personal operativo, y viceversa, profesionales asignados en lugares donde no disponen de las herramientas básicas para trabajar.

Ante este panorama, los consejeros alertaron sobre el riesgo inminente de una crisis profunda de capital humano. Durante la sesión, Isaías Fretes describió la situación con extrema crudeza: “Nosotros estamos en lo que le llamé la tormenta perfecta, una crisis de recursos humanos que yo creo que va a ser peor que la crisis económica que gracias a Dios, creo que estamos salvando. Pero la crisis de recursos humanos, no sé si vamos a poder salvarlo".

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Los consejeros resaltaron el déficit histórico de especialistas en áreas críticas del país, áreas complejas como la psiquiatría infantil, la reumatología y otras determinadas subespecialidades médicas, que sufren una escasez crónica que obliga a los asegurados a enfrentar esperas prolongadas por la falta de turnos disponibles.

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Durante la sesión se recordó que existen sectores históricamente desatendidos. “Hay dos espacios en nuestra salud pública que no están bien atendidas. En primer lugar, salud mental. No hay suficiente cantidad de psiquiatras. Segundo, el área de la salud bucal. Y la salud empieza por la boca”, aseveró el presidente del IPS.

Consejo del IPS pidió ordenar servicios de diagnóstico

El Consejo también abordó la necesidad imperiosa de ordenar los servicios de diagnóstico y laboratorio clínico. Las autoridades señalaron que es fundamental crear una red integrada de laboratorios para estandarizar los pliegos de bases y condiciones de futuras licitaciones y definir con precisión qué análisis se deben realizar en cada establecimiento según su grado de complejidad.

Se puso como ejemplo el caso del Hospital 12 de Junio, el cual, a pesar de contar con pacientes internados adultos y pediátricos, opera bajo una categorización limitada que obstaculiza la gestión eficiente de reactivos esenciales, como los test para el diagnóstico oportuno de dengue ante inminentes epidemias estacionales.

Para solucionar estas brechas, se acordó la creación de mesas de trabajo específicas con los jefes de laboratorios de toda la red, buscando unificar criterios y evitar la duplicidad de pedidos o la carencia de determinaciones críticas en centros que atienden internación.

Jerarquización formal de los hospitales del IPS

El Consejo acordó además, adecuar la categoría de los hospitales del IPS a la realidad de los servicios. Actualmente, centros asistenciales del interior y del área central —tales como el Hospital 12 de Junio, el hospital de Caaguazú o el de Hernandarias— operan como hospitales generales o de mayor complejidad, al realizar cirugías, internaciones y servicios de terapia, pero arrastran limitaciones por no contar con la calificación formal adecuada.

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Los consejeros coincidieron en que este proceso burocrático ante las instancias competentes del Estado debe iniciarse de manera inmediata, ya que constituye un requisito indispensable para mejorar los circuitos de derivación y optimizar la asignación presupuestaria.

Con estas directrices, las autoridades del IPS aseguraron que se busca dejar atrás la improvisación administrativa para rescatar al seguro social de su aguda crisis de recursos humanos y garantizar una atención digna y eficiente para todos los aportantes.