Crisis en IPS: Fretes reitera promesa de medicamentos “en 15 a 22 días”

Fretes volvió a ser abordado sobre la “Ley Afara”, que pretende saldar la deuda del Estado con el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la emisión de bonos.

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“El IPS es una institución muy fuerte. Con la ayuda de los financistas del Estado, vamos a tener medicamentos para dentro de 15 a 22 días”, respondió Fretes. Agregó que este es un cálculo que lo realizan las mismas farmacéuticas proveedoras.

Ya no más tercerizaciones

En la reunión desarrollada ayer, el Consejo de Administración del IPS exigió un informe técnico y comparativo de costos sobre el servicio de hemodiálisis. Se analiza comprar máquinas propias para dejar de tercerizar y ahorrar dinero.

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Sobre esta situación, Fretes dijo que hay servicios que no pueden dejar de tercerizarse por la alta demanda, pero “es más barato cenar en tu casa que en un restaurante”, ejemplificó para justificar este recorte.

Ocurre que en el interior de la previsional se cuestiona la dependencia económica de estos servicios contratados, buscando sanear las arcas.

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Maratones quirúrgicas continuarán

La visita de Isaías Fretes al centro de Benjamín Aceval fue para verificar cómo se desarrollaba la jornada de cirugías prevista para este jueves en el sitio. Adelantó que se seguirán realizando tanto en ese nosocomio como en otros a nivel nacional.

“Estas personas están siendo operadas por una metodología que era impensable aquí. Eso era algo imposible antes aquí”, rescató el presidente del IPS.

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Asimismo, señaló que el objetivo es normalizar la lista de espera. “Tres meses atrás, un turno te daban después de cuatro semanas. Estamos trabajando para reducir eso”, recalcó.

Además de Benjamín Aceval, Villarrica es otro de los puntos elegidos para desarrollar este tipo de jornadas de atención.

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