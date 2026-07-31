Jornada solidaria permitió realizar 10 cirugías de vesícula en el Hospital Distrital de Piribebuy

La iniciativa fue organizada por la Asociación Médica “Hipócrates”y se desarrolló en el marco de un convenio de prestación de servicios con el Instituto de Previsión Social (IPS). El objetivo de acercar atención quirúrgica especializada a personas que aguardaban este procedimiento.

Las intervenciones se extendieron durante unas 12 horas, tiempo en el que un equipo multidisciplinario de profesionales trabajó de manera ininterrumpida para completar las diez cirugías programadas. Los pacientes intervenidos presentaban litiasis vesicular, una enfermedad causada por la formación de cálculos en la vesícula biliar que puede provocar fuertes dolores abdominales, inflamación, infecciones y otras complicaciones si no es tratada oportunamente.

El doctor Carlos Chamorro Ugarte, integrante del equipo de anestesia y uno de los coordinadores de la jornada, explicó que este tipo de iniciativas permite brindar una respuesta concreta a pacientes que llevan tiempo aguardando una cirugía.

“Estas jornadas son muy importantes porque ayudan a disminuir la lista de espera y permiten que personas que necesitan una intervención puedan acceder a ella de manera oportuna”, señaló.

Asimismo, indicó que el trabajo coordinado entre la Asociación Médica Hipócrates, el Hospital Distrital de Piribebuy, el IPS y las autoridades sanitarias hizo posible el desarrollo de la jornada, optimizando los recursos humanos y la infraestructura disponible para ofrecer una atención segura y de calidad.

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12 horas de trabajo

El doctor Carlos Chamorro Ugarte destacó la predisposición de los profesionales que participaron de manera solidaria y el compromiso demostrado durante las aproximadamente 12 horas de trabajo continuo. Agregó que el propósito es dar continuidad a este tipo de actividades para beneficiar a un mayor número de pacientes del departamento y de otras zonas del país.

El equipo de anestesia estuvo conformado por el doctor Chamorro Ugarte y la doctora Mercedes Ruiz. Las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas por los especialistas Cristian Ríos, José Martínez, Emanuel González, Juan Monte Domecq, Juan Báez, Manuel Martínez, José M. Blanco, Carlos Bustos y Giovani Visani.

La jornada contó además con el acompañamiento del director de la Tercera Región Sanitaria, Dr. Luis Gómez; del secretario de Salud de la Gobernación de Cordillera, Dr. Eduardo Jara, y del director del Hospital Distrital de Piribebuy, Dr. Fabián Correa, quienes respaldaron la iniciativa y destacaron la importancia de fortalecer el acceso a cirugías de mediana complejidad mediante el trabajo conjunto entre las instituciones de salud.

Finalmente, el doctor Carlos Chamorro Ugarte resaltó que una nueva jornada solidaria de cirugías ya está prevista para dentro de tres meses. La fecha y el lugar serán anunciados oportunamente, con el objetivo de seguir reduciendo la lista de espera y brindar una respuesta a más pacientes que requieren este tipo de procedimientos quirúrgicos.

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