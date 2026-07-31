Pacientes renales desmienten al Ministerio y anuncian nuevas protestas por falta de medicamentos e insumos

Los pacientes renales del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) anunciaron que retomarán las medidas de fuerza si el Ministerio de Salud no garantiza la provisión de medicamentos e insumos indispensables para sus tratamientos.

La presidenta de la Asociación de Enfermos Renales, Marizza Brítez, calificó de “hipócrita” la postura de la cartera sanitaria y aseguró que la realidad que viven los pacientes dista de lo expresado oficialmente.

“Vamos a seguir luchando y también seguiremos denunciando. Ahora nos suspendieron la eritropoyetina a varios porque mandaron muy poco, pero según el Ministerio estamos todos bien”, cuestionó.

Brítez explicó que la eritropoyetina es un medicamento fundamental para los pacientes con insuficiencia renal, ya que reemplaza la hormona que los riñones dejan de producir y permite mantener niveles adecuados de hemoglobina, evitando transfusiones de sangre.

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Indicó que varios pacientes ya no recibieron la medicación durante esta semana debido al escaso abastecimiento y aseguró que los médicos se ven obligados a decidir de manera verbal a quién reducir la dosis o directamente dejar de aplicar el fármaco, priorizando a quienes presentan niveles de hemoglobina inferiores a 10.

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La dirigente recordó que los pacientes realizaron ayer un cierre intermitente de la ruta “General Marcial Samaniego” para exigir la compra de solución ácida, insumo indispensable para el funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis, además de denunciar la falta de otros medicamentos esenciales.

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Advirtió que, si durante esta semana no se regulariza el envío de eritropoyetina y de los demás insumos necesarios para el servicio, volverán a movilizarse para reclamar una respuesta de las autoridades sanitarias.

El servicio “funciona con normalidad”

En un comunicado difundido este viernes, el Hospital Nacional de Itauguá informó que el servicio de hemodiálisis “funciona con normalidad” y aseguró que todos los pacientes reciben sus sesiones conforme al calendario habitual de atención.

Asimismo, señaló que el abastecimiento de insumos, entre ellos bicarbonato de sodio, solución salina ácida y filtros para sangre, se gestiona mediante el sistema centralizado del Ministerio de Salud, que provee regularmente a los hospitales de la red pública.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de garantizar una atención continua y oportuna a los pacientes que requieren este tratamiento especializado.