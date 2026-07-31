Persisten las carencias en el cuartel de Bomberos Azules de Caacupé

El capitán Esteban Miltos lamentó que varios de los equipos ya no se encuentren en condiciones óptimas debido al desgaste y a la falta de mantenimiento, una situación que atribuyó a la ausencia de aportes por parte de las instituciones.

Como consecuencia de estas limitaciones, las últimas coberturas de incendios y otras emergencias fueron especialmente difíciles para la compañía. Tanto asi que en varias ocasiones recurren a solicitar ayuda a unidades vecinas.

Miltos aclaró que no tienen inconvenientes con el abastecimiento de agua, ya que los ocho hidrantes instalados en Caacupé si funcionan correctamente. Sin embargo, insistió en que la principal dificultad sigue siendo la escasez de recursos para mantener operativos los móviles y equipos utilizados diariamente.

Pese a los reiterados reclamos, las carencias persisten y el cuartel continúa enfrentando las emergencias con equipos que requieren mantenimiento, sin que hasta el momento existan soluciones concretas para revertir esta situación.

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Bomberos se esfuerzan para capacitarse

El pasado 13 de julio, pese a las numerosas carencias y a la falta de equipos en óptimas condiciones por la escasez de recursos, unos 50 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caacupé participaron de una jornada de entrenamiento teórico y práctico.

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Lejos de bajar los brazos, los voluntarios continúan capacitándose y fortaleciendo sus conocimientos para brindar una respuesta eficiente ante incendios, accidentes y otras emergencias.

La actividad, desarrollada con el acompañamiento de instructores de Bomberos Voluntarios de Asunción, refleja el compromiso de los rescatistas de mantenerse preparados para servir a la comunidad, aun cuando deben enfrentar importantes limitaciones materiales.

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