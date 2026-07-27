El calvario de una paciente oncológica del Hospital Regional de Caacupé

Perla Pérez relató que cada vez que acude al Hospital Regional de Caacupé con la esperanza de retirar los medicamentos indicados para su tratamiento contra el cáncer, se encuentra con la misma respuesta: los remedios no están disponibles. La incertidumbre y la desesperación, aseguró, se han convertido en parte de su rutina.

La paciente explicó que el medicamento que no consigue es Metotrexato y que la interrupción de un tratamiento oncológico puede representar un grave riesgo de evolución de la enfermedad. Sin embargo, cuando el hospital no cuenta con las medicinas, no tiene otra alternativa que buscarlas por su cuenta para evitar que el tratamiento se detenga.

Rifas, deudas y venta de pertenencias

Para conseguir el dinero necesario, contó que ya vendió las pocas pertenencias que tenía y organizó rifas con la ayuda de familiares y amigos. Aun así, reconoce que reunir el dinero resulta cada vez más difícil debido al elevado costo de los medicamentos.

“Hay días en que uno ya no sabe de dónde sacar fuerzas ni dinero. Lo único que queremos es recibir el tratamiento que nos corresponde”, expresó.

La mujer aseguró que no es la única afectada. Señaló que las veces que concurrió al hospital conversó con otros pacientes oncológicos y personas que padecen enfermedades crónicas, quienes también manifiestan preocupación por la constante falta de medicamentos.

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Según indicó, muchas familias deben endeudarse o recurrir a campañas solidarias para comprar los fármacos, mientras otras simplemente esperan que lleguen al hospital, con el riesgo de retrasar sus tratamientos.

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Problema persiste desde hace tiempo

La situación expone una problemática que, según la denunciante, Perla Pérez, se repite desde hace meses. Pese a los reiterados reclamos de pacientes y familiares, la provisión de medicamentos continúa siendo irregular, afectando especialmente a quienes dependen de tratamientos de alto costo y de administración permanente.

El acceso a medicamentos esenciales constituye una parte fundamental del derecho a la salud, indicó Pérez. Para pacientes con enfermedades oncológicas, la continuidad del tratamiento puede marcar la diferencia entre controlar la enfermedad o enfrentar complicaciones derivadas de la suspensión de la medicación, subrayó.

Sin respuesta de la dirección

Intentamos obtener la versión del director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, sobre las denuncias formuladas por Pérez, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los persistentes reclamos.

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