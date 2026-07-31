Transporte público: continúan las reguladas de ómnibus

Esta vez, un equipo de ABCTV llegó a la ruta Transchaco en inmediaciones de una universidad que es conocida por ser punto de espera para usuarios del transporte público.

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Los testimonios recogidos dicen que el tiempo de espera promedio es de 30 minutos a una hora y más. Las demoras se extienden ya que la mayoría de los entrevistados dijo tener que utilizar más de una unidad para llegar a destino todos los días.

¿Por qué no salen más buses en hora pico?

El pasado martes, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) publicó explicaciones en sus redes sociales para responder por qué no pueden dar respuesta a la demanda de usuarios en estas horas y la razón por la que no circulan más buses.

¿Por qué no pueden salir todos los buses juntos en la hora pico?⏰



Porque el transporte público debe responder a la demanda durante todo el día, no solo durante las pocas horas de mayor movimiento. Si toda la flota se dimensionara únicamente para la hora pico, gran parte de las… — Cetrapam (@Cetrapam) July 28, 2026

Para el gremio, si la flota se dimensionara exclusivamente para esos momentos de mayor movimiento, una parte importante de las unidades circularía con muy pocos pasajeros durante el resto del día, hecho que elevaría los costos operativos y reduciría la eficiencia del sistema.

Mientras los empresarios tratan de justificar esta situación y el Gobierno no tiene una voluntad real para solucionar el problema, el usuario deberá seguir esperando por horas en malas condiciones un ómnibus que lo lleve a tiempo a su lugar de trabajo, estudios, consulta médica o cualquier otro destino.

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