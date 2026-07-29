¿Por qué no salen más buses en hora pico? La controvertida explicación de Cetrapam

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) publicó una serie de explicaciones en sus redes sociales para responder a uno de los cuestionamientos más frecuentes de los usuarios de buses: por qué no circulan más buses durante las horas de mayor demanda.

Ante las constantes denuncias de la ciudadanía de las reguladas, el gremio señaló que el transporte público debe planificarse para responder a la demanda durante toda la jornada y no únicamente durante las "pocas horas consideradas pico".

Explicó que si toda la flota se dimensionara exclusivamente para esos momentos de mayor movimiento, una parte importante de las unidades circularía con muy pocos pasajeros durante el resto del día, hecho que elevaría los costos operativos y reduciría la eficiencia del sistema.

“Por eso la planificación busca un equilibrio: atender la mayor demanda posible sin perder de vista que el transporte debe seguir funcionando de manera sostenible durante todo el día”, señaló Cetrapam.

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El mantenimiento también influye

El gremio sostuvo además que el trabajo no termina cuando los buses completan su último recorrido diario.

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Indicó que cada noche, mecánicos e inspectores realizan revisiones de frenos, neumáticos, suspensión, dirección, niveles de fluidos, luces y otros sistemas esenciales para que las unidades vuelvan a operar al día siguiente en condiciones de seguridad.

Cetrapam destacó que estas tareas representan un costo permanente que no puede postergarse sin afectar la confiabilidad y la seguridad del servicio.

Los semáforos, otro factor que retrasa los recorridos

En otra de las publicaciones, el gremio afirmó que una de las principales causas de las demoras no se encuentra en los trayectos entre paradas, sino en las intersecciones con semáforos.

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Según explicó, un bus puede desplazarse con normalidad durante varios kilómetros y perder una parte importante del tiempo de viaje al atravesar unos pocos cruces semaforizados.

Por esa razón, sostuvo que la implementación de sistemas de prioridad semafórica constituye una de las herramientas más eficaces para mejorar la velocidad comercial y la regularidad del transporte público.

De esta manera, Cetrapam atribuye la imposibilidad de aumentar la cantidad de buses en las horas pico a la necesidad de mantener un equilibrio operativo durante toda la jornada, así como a factores de infraestructura vial que, según el gremio, también inciden en la calidad del servicio.