Peña destacó reforma de transporte público y un tren aún inexistente

El presidente de la República, Santiago Peña, presentó esta noche su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional. Entre los puntos destacados, mencionó la reforma del transporte púbilco y el tren de cercanías.
Reforma del transporte público
En materia de transporte, Peña resaltó la aprobación de la Ley Nº 7617/2026, que impulsa la reforma del transporte público y establece la rectoría estatal sobre el sistema de transporte terrestre.
Además, anunció que en breve será licitada la primera unidad funcional del nuevo sistema, correspondiente a la avenida Mariscal López.
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También destacó la promulgación de la Ley Nº 7434/2025, “De la Reforma del Tren de Cercanías”, que busca impulsar la construcción del tramo Asunción-Luque en una primera etapa mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes Unidos.
La normativa habilita la ejecución del proyecto ferroviario a través del acuerdo suscrito con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).
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Sin embargo, hasta hoy los pasajeros siguen sin ver cambios ante el pésimo servicio de transporte público. Vale decir, hasta el momento, siguen siendo promesas y no proyectos concretados tanto la reforma como el tren de cercanías.