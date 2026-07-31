Vecinos de Cabañas denuncian más de un año de recibir agua turbia y sin respuestas

Martínez señaló que ya recurrieron en reiteradas ocasiones a la Junta de Saneamiento de la zona en busca de una solución, realizando los reclamos correspondientes por la calidad del agua que reciben en sus hogares. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron una respuesta efectiva ni se registraron mejoras en el servicio.

“Hace más de un año estamos así”, manifestó la vecina, quien expresó su preocupación por una situación que afecta diariamente a varias familias del lugar, ya que el agua que llega a sus viviendas presenta una coloración blanca amarillenta, generando dudas sobre sus condiciones para el consumo y uso cotidiano.

La denunciante junto con los pobladores solicitan una intervención urgente de las autoridades responsables para verificar el estado del suministro, determinar las causas del inconveniente y garantizar el acceso a un agua segura y en condiciones adecuadas para la comunidad.

La situación genera creciente molestia entre los vecinos, quienes cuestionan la falta de respuestas concretas ante un problema que, lejos de ser temporal, se mantiene durante un periodo prolongado sin una solución definitiva. Aseguran que llevan meses esperando una respuesta que permita normalizar el servicio y evitar que más familias continúen afectadas por esta problemática.

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Sin respuesta

Ante las denuncias, la corresponsalía de ABC en Cordillera intentó comunicarse con el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal, a través de su número telefónico con terminación 431, para conocer su postura y las posibles acciones a tomar. Pero, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta por parte del titular de la institución.

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Desde esta corresponsalía se deja constancia de que el espacio permanece abierto para que las autoridades correspondientes puedan referirse a los reclamos de los pobladores afectados.

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