Hospital Regional de Caacupé: otra promesa que quedó en papeles

Todo sigue igual —o peor— en el Hospital Regional de Caacupé, centro asistencial del departamento de Cordillera. El anuncio de la realización de un llamado a licitación para realizar las mejoras necesarias surgió luego de reiteradas quejas por el incumplimiento de la promesa de Santiago Peña, hecha hace más de un año.

El centro asistencial sufrió un incendio el 9 de enero de 2025, debido a un cortocircuito que afectó una sala de internación. Tras el siniestro, el presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometieron una intervención integral del hospital.

Ahora, en algunos sectores, el deterioro resulta más evidente. El nauseabundo olor que emana del sistema cloacal invade varias áreas del hospital y se convirtió en parte de la rutina para pacientes, familiares y funcionarios.

Las paredes fisuradas, los sanitarios sin picaportes, el mobiliario roto, las filtraciones y la falta de mantenimiento reflejan una realidad que contradice el discurso de fortalecimiento de la salud pública impulsado por las autoridades nacionales.

El director del Hospital Regional de Caacupé, Hugo Cañete, confirmó que, pese al anuncio realizado semanas atrás, todavía no existen avances concretos.

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“Solo sabemos que se está haciendo el levantamiento de datos, pero nada más”, afirmó.

El doctor Cañete explicó que el Ministerio de Salud aún no informó cuándo comenzarán las obras ni cuál será la empresa encargada de ejecutarlas. Entre los proyectos figura un nuevo pabellón de Pediatría y otras mejoras para ampliar la capacidad del hospital, pero hasta ahora todo continúa en etapa administrativa.

Cañete reconoció, además, que el problema más grave sigue siendo el antiguo bloque de internación. El sistema de desagüe cloacal ya no da abasto y provoca constantes inconvenientes, además de los fuertes olores que afectan diariamente el funcionamiento del hospital.

El propio director admitió que la verdadera solución pasa por demoler el actual pabellón de internación y construir uno nuevo. Sin embargo, esa decisión depende exclusivamente del Ministerio de Salud.

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Más de un año sin soluciones

La comunidad esperó que aquella promesa hecha por la ministra Barán y el presidente Peña, el 9 de enero de 2025, marcara el inicio de una transformación histórica. Sin embargo, el paso del tiempo volvió a demostrar que los compromisos oficiales no pasan de los discursos.

El deterioro de la infraestructura es sumamente grave, más allá de reparaciones menores tras el incendio.

Cada día que transcurre sin el inicio de las obras representa una nueva muestra de la desatención hacia uno de los hospitales más importantes del país. Mientras los expedientes avanzan lentamente en oficinas y los anuncios se repiten, pacientes continúan soportando infraestructura precaria, malos olores y espacios que no reúnen las condiciones que merece un servicio público de salud.

Intentamos comunicarnos con la Dirección del Ministerio de Salud para conocer los motivos por los que aún no se inician las obras de restauración en el Hospital Regional de Caacupé. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Estamos abiertos en caso de que algún responsable desee referirse a las quejas.

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