Caacupé: denuncian sobrefacturación de la ANDE y falta de respuesta a reclamos ciudadanos

Según los afectados, pese a las reiteradas quejas, los reclamos no están siendo atendidos, lo que genera creciente malestar en la comunidad.

Daniel Vargas, poblador de la zona, aunque actualmente reside en Asunción, manifestó que a su cargo está el pago del suministro eléctrico de la vivienda de su madre y calificó la situación como “un calvario”.

Indicó que el problema se arrastra desde enero y que ni siquiera en la sección de reclamos de la ANDE obtienen respuestas.

“El inconveniente es grave. En la ciudad ya casi no hay lectores que verifiquen los medidores y eso estaría generando estas facturaciones irregulares”, sostuvo.

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Excesiva sobrefacturación

El denunciante explicó que anteriormente las facturas oscilaban entre G. 145.000 y G. 350.000, pero que en los últimos meses los montos se dispararon de forma desproporcionada, llegando incluso a cifras de entre G. 2.500.000 y G. 3.500.000.

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“Esto representa un perjuicio enorme para las familias, especialmente para las más humildes, que no tienen cómo afrontar estos montos”, lamentó.

Ante la falta de respuestas, el afectado no descarta movilizarse hasta la sede central de la ANDE para exigir una solución y el esclarecimiento de los cobros.

Para conocer la versión institucional, se intentó contactar con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, pero no se obtuvo retorno. Desde este medio, estamos abiertos para que la institución pueda referirse a las denuncias.

La situación vuelve a evidenciar la ineficiencia del sistema de facturación y atención al usuario de la ANDE, en medio de cuestionamientos por la aparente falta de control y respuestas ante denuncias que afectan directamente a la ciudadanía.

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