Mañana se realiza la sexta edición del Festival Nacional del Pirá Caldo en San Antonio

En San Antonio se realizará la sexta edición del Festival Nacional del Pirá Caldo, una de las principales actividades gastronómicas del departamento Central y que este año adquiere relevancia internacional tras ser reconocida por el portal TasteAtlas.

La fiesta se desarrollará de 08:00 a 19:00 en el predio del ex Hotel de San Antonio. Reunirá a más de 30 expositores provenientes de distintos puntos del país. Los organizadores estiman la presencia de unas 20.000 personas, el doble de la concurrencia registrada durante la edición anterior.

El principal atractivo será el concurso al Mejor Pirá Caldo, en el que cocineros elaborarán el tradicional plato utilizando pescados frescos de río, como surubí, mandi’í y piraña. Un jurado integrado por chefs nacionales evaluará el sabor, la técnica, la presentación y la identidad ribereña de cada preparación.

Además del certamen gastronómico, el público podrá disfrutar de un festival folclórico, espectáculos musicales, la animación del DJ Pasto, una feria de artesanías y una exposición de artículos vinculados con la pesca, además de una amplia oferta de comidas típicas.

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El organizador del festival, Marcos González, destacó que la reciente inclusión del evento en el ranking de TasteAtlas representa el esfuerzo de toda la comunidad y la riqueza de la gastronomía paraguaya.

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“Recibir esta distinción nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir promoviendo nuestras tradiciones. Invitamos a toda la ciudadanía a compartir esta gran fiesta en familia”, expresó.

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El festival, declarado de interés nacional por el Congreso, nació en el año 2000 a orillas del río Paraguay y, tras la pausa obligada por la pandemia, volvió a consolidarse como uno de los principales eventos gastronómicos y turísticos de San Antonio.