Video: fuertes vientos causan destrozos en Concepción

Negros nubarrones se observaban, en la tarde de este sábado, al sur oeste de la capital del primer departamento. Luego de las 16:00 se iniciaron los fuertes vientos que terminaron por derribar árboles, destechar viviendas, carteles publicitarios y hasta motocicletas.

De acuerdo al reporte de los pobladores, en varios barrios de la ciudad de Concepción se registraron daños materiales.

Por ejemplo, en el centro un árbol cayó sobre cables del tendido eléctrico, también los fuertes vientos terminaron por desclavar varias chapas de zinc que servían de vallado para un inmueble privado ubicado en Carlos Antonio López y Tte. Florencio Gómez.

En tanto que en los barrios Inmaculada y San José Olero, el ventarrón destechó viviendas dejando cuantiosos daños materiales. La torre de la antena de la radio comunitaria San José Comunicaciones, fue afectada por el fuerte viento.

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En el sector Villa Alta, un enorme árbol cayó cerca de una casa, los ocupantes de la vivienda se salvaron de milagro.

Vecinos de distintos puntos de la ciudad de Concepción indicaron que también se tuvo cortes del servicio de energía eléctrica durante la tormenta.