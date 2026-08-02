El 24% de los paraguayos mayores de 50 años padece de alguna deficiencia visual, según estudio

Una radiografía sobre la salud visual de la población adulta en Paraguay fue presentada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Los resultados preliminares de la Tercera Encuesta Rápida de Ceguera Prevenible (RAAB) revelaron que alrededor del 24% de las personas mayores de 50 años en el país tiene alguna deficiencia visual.

El estudio sitúa a la discapacidad visual como la principal afección física en este rango de edad y supera incluso a los problemas de audición.

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Se detalla que el 2,1% padece ceguera, una cifra que equivale a aproximadamente 27.362 ciudadanos que perdieron la visión por causas que, en su mayoría, pudieron haberse evitado.

La investigación confirma que la catarata se mantiene como la causa número uno de ceguera en territorio nacional, seguida de cerca por el glaucoma y los daños derivados de la retinopatía diabética.

Por un lado, la deficiencia visual severa afecta al 1% de este grupo de población, que corresponde a unas 17.255 personas.

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Mientras que la deficiencia visual moderada alcanza al 11,5%, o sea, unas 145.802 personas.

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Asimismo, se registra un 9,5% de los casos de deficiencia visual leve, teniendo como origen principal los errores refractivos, o sea, alta de anteojos recetados.

En total, estamos hablando de alrededor del 24% o 236.000 paraguayos de más de 50 años que ven afectada su calidad de vida por problemas oculares.

El informe técnico muestra una advertencia a los pacientes con diabetes, quienes muestran cuadros mucho más graves de pérdida de visión y un deterioro más acelerado en comparación con las personas que no padecen esta enfermedad.

Un estudio pionero en Latinoamérica

Este censo de salud visual representa un hito científico para el país. Su realización posiciona a Paraguay como la primera nación de toda Latinoamérica en implementar esta investigación por tercera vez a nivel nacional, utilizando en esta ocasión la tecnología avanzada de la metodología RAAB7.

El proyecto fue promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). El diseño metodológico se trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que permitió una precisión del 95% tras examinar una muestra de 7.385 adultos en todo el territorio.

El despliegue en el terreno se inició en junio de 2024 y concluyó en octubre de 2025. Tres equipos integrados por oftalmólogos, técnicos médicos y trabajadores sociales recorrieron ciudades de 16 departamentos del país. La respuesta de la ciudadanía fue altamente efectiva, logrando completar los exámenes oftalmológicos directamente en los hogares de 6.325 personas.

Bajo la asesoría del doctor João Furtado, especialista designado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los datos recolectados servirán de base científica para actualizar el Plan Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud.

El objetivo inmediato será mejorar los presupuestos, descentralizar las atenciones y facilitar el acceso a cirugías gratuitas de cataratas y tratamientos preventivos en los hospitales públicos del interior del país, respondiendo a las necesidades de la población de la tercera edad.