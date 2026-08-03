Festejos del 15 de agosto: conozca el calendario de actividades por el aniversario de Asunción

En el marco del aniversario de la fundación de Asunción y la festividad de su patrona, la Virgen de la Asunción, representantes de la Iglesia, el municipio y las fuerzas de seguridad dieron a conocer el calendario oficial de eventos preparados para conmemorar esta emblemática fecha.

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Procesiones y agenda litúrgica

Las celebraciones religiosas en honor a Nuestra Señora de la Asunción arrancan formalmente este miércoles 5 de agosto a las 18:00, con una procesión que trasladará la imagen sagrada desde el Panteón Nacional de los Héroes hasta la Catedral Metropolitana.

A partir de esa fecha hasta el sábado 15 se oficiarán misas diarias a las 19:00 en el templo catedralicio.

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Según explicó el padre Aldo Bernal, párroco de la Catedral, la Arquidiócesis de Asunción abarca ocho municipios (Asunción, Lambaré, Villa Elisa, Luque, Mariano Roque Alonso, Limpio, Fernando de la Mora y Areguá), organizados en 11 decanatos. A cada una de estas zonas le corresponderá un día del novenario para encabezar su respectiva peregrinación.

El día central, 15 de agosto, la jornada se iniciará a tempranas horas con la tradicional procesión náutica sobre el río Paraguay. La travesía culminará a las 10:00 con la misa central en la Catedral Metropolitana, desde donde posteriormente la imagen será llevada de regreso a su morada habitual en el Oratorio Nuestra Señora de la Asunción.

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Arte, cultura y fiesta en la Costanera

En el ámbito cultural, Marcela Bacigalupo, directora de Cultura de la Municipalidad de Asunción, destacó que la agenda sumará ferias artesanales y gastronómicas en plazas de la ciudad, coordinadas en conjunto con los espectáculos en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Asimismo, el Centro Cultural Manzana de la Rivera albergará exposiciones de arte, mientras que centros de turismo ofrecerán circuitos guiados por el casco histórico.

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La Dirección de Acción Cultural y Comunitaria encabezará desfiles alegóricos, proyectando como evento de cierre una gran fiesta popular en la Costanera de Asunción el propio 15 de agosto.

Tradición a caballo y despliegue de seguridad

La cultura ecuestre también tendrá un papel protagónico. Delfín Guimarães, referente de la Asociación de Jinetes del Paraguay, confirmó que cerca de 500 jinetes y amazonas del ámbito nacional e internacional se sumarán a los festejos capitalinos.

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El grupo escoltará a caballo la procesión del 15 de agosto desde la Catedral hasta el Seminario Metropolitano. Al término del recorrido, el predio acogerá una jineteada festiva con talleres de equitación para niños.

Para garantizar el orden público durante todas las convocatorias, el comisario Juan Agüero, director de Prevención y Seguridad de Asunción, confirmó que la Policía Nacional desplegará un dispositivo integral.

Para ello, todas las comisarías jurisdiccionales de la capital estarán movilizadas para resguardar a los asistentes desde el inicio hasta la culminación del programa festivo.