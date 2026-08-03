Misiones: distrito declara ‘emergencia preventiva’ por El Niño y teme aislamiento vial

Pronósticos meteorológicos para las próximas semanas y meses anticipan una incidencia especialmente fuerte del fenómeno El Niño este año, con un calentamiento de las aguas del océano Pacífico que provocaría un importante incremento de las lluvias en Paraguay y el resto de la región de Sudamérica desde los últimos días del mes de agosto.

Ante la posibilidad del incremento de las precipitaciones, tanto el Gobierno nacional como autoridades departamentales y municipales en las zonas del país que se espera se vean más agudamente afectadas han comenzado a elaborar planes para mitigar los efectos del fenómeno climático.

En ese contexto, la Junta Municipal de la ciudad de Santa Rosa, departamento de Misiones, aprobó por unanimidad una declaración de “emergencia preventiva” a nivel distrital.

Temen que lluvias dejen intransitables los caminos

En conversación con ABC Cardinal este lunes, la concejal municipal Patricia Cristaldo (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), presidenta de la Junta Municipal de Santa Rosa, dijo que la declaración de emergencia busca dar al intendente José Orestes Bower (ANR, Partido Colorado) “una herramienta para utilizar los recursos en caso de que tengamos una emergencia” en el distrito.

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La concejal Cristaldo explicó que las lluvias causan principalmente problemas viales en su distrito, cuyos caminos vecinales son de tierra, algo que complica las actividades de los productores agrícolas y ganaderos que son los principales componentes de la economía de la localidad.

Se teme que las lluvias dejen inutilizables los caminos e impidan, por ejemplo, que los productores agrícolas puedan llevar sus productos al centro urbano de la ciudad para su comercialización, explicó la edil.

Trabajos preventivos

La concejal comentó que, por recomendación de la Gobernación de Misiones, fue conformado en el municipio de Santa Rosa un ‘Centro de Operaciones de Emergencia’ para coordinar las medidas preventivas a ser implementadas, entre ellas la colocación de tubos para desaguar los caminos o el traslado de animales vacunos de los ganaderos de la zona a áreas de “tierra firme”.

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También se conversará con autoridades nacionales del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Emergencia Nacional y las entidades binaciones en busca de apoyo, añadió.

Añadió que está siendo analizada la posibilidad de que las clases en las escuelas del distrito se realicen de forma virtual en caso de que los caminos que los estudiantes usan para ir a sus lugares de estudio queden inutilizables.

Falta de apoyo del MOPC

La concejal Cristaldo lamentó una falta de asistencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hacia el distrito de Santa Rosa y afirmó que “poco o nada nos apoyan”.

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Agregó que un proyecto para la construcción de caminos de todo tiempo en el municipio – algo que podría evitar que zonas del distrito queden aisladas cuando llueve – está paralizado en el Ministerio de Obras desde hace años.