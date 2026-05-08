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08 de mayo de 2026 a la - 09:54

Pilar: temporal dejó al menos 15 viviendas afectadas

Árbol caído en sendero, entorno desordenado con ramas y vegetación, edificio blanco al fondo.
Un árbol que fue arrancado de raíz por la tormenta en la zona urbana de Pilar.Edgar Vazquez

Un fuerte temporal registrado la tarde del jueves causó destrozos en varios barrios de Pilar, donde al menos 15 viviendas resultaron parcialmente destechadas y se reportaron árboles caídos y cables sueltos. La Municipalidad ya inició la asistencia a las familias afectadas y coordina acciones con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Por ABC Color

El intendente de Pilar, Fernando Ramírez, informó que alrededor de las 16:30 del jueves ingresó una fuerte tormenta acompañada de intensas ráfagas de viento de hasta 70 km/h que afectaron a distintos sectores de la ciudad.

La zona norte fue una de las más golpeadas por el temporal. En los barrios Juan Pablo II y San Vicente se registraron decenas de viviendas parcialmente destechadas, según el reporte preliminar de la Comuna.

Entretanto, en los barrios 12 de Octubre y General Díaz, ubicados en la zona céntrica de la capital departamental, se reportaron árboles caídos y cables sueltos, situación que obligó a realizar trabajos de despeje y asistencia inmediata.

De acuerdo con el relevamiento municipal, hasta el momento se contabilizan al menos 15 casas afectadas por el temporal.

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Municipalidad de Pilar asiste a familias afectadas

El jefe comunal señaló que funcionarios municipales ya se encuentran distribuyendo asistencia a las familias damnificadas y trabajando en la limpieza de las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que la Municipalidad mantiene comunicación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), institución que se puso a disposición para colaborar con la asistencia.

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Ramírez añadió que, en caso de que los recursos municipales resulten insuficientes para atender a todos los afectados, solicitarán apoyo adicional a la SEN.