Pilar: temporal dejó al menos 15 viviendas afectadas

El intendente de Pilar, Fernando Ramírez, informó que alrededor de las 16:30 del jueves ingresó una fuerte tormenta acompañada de intensas ráfagas de viento de hasta 70 km/h que afectaron a distintos sectores de la ciudad.

La zona norte fue una de las más golpeadas por el temporal. En los barrios Juan Pablo II y San Vicente se registraron decenas de viviendas parcialmente destechadas, según el reporte preliminar de la Comuna.

Entretanto, en los barrios 12 de Octubre y General Díaz, ubicados en la zona céntrica de la capital departamental, se reportaron árboles caídos y cables sueltos, situación que obligó a realizar trabajos de despeje y asistencia inmediata.

De acuerdo con el relevamiento municipal, hasta el momento se contabilizan al menos 15 casas afectadas por el temporal.

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Municipalidad de Pilar asiste a familias afectadas

El jefe comunal señaló que funcionarios municipales ya se encuentran distribuyendo asistencia a las familias damnificadas y trabajando en la limpieza de las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que la Municipalidad mantiene comunicación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), institución que se puso a disposición para colaborar con la asistencia.

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Ramírez añadió que, en caso de que los recursos municipales resulten insuficientes para atender a todos los afectados, solicitarán apoyo adicional a la SEN.