Patrullera policial suple la falta de ambulancia en Atyrá

El hecho generó malestar entre vecinos, quienes cuestionaron que una persona que necesitaba asistencia médica haya tenido que ser trasladada en un móvil policial ante la falta de una respuesta inmediata del servicio de ambulancias.

El denunciante, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, señaló que la situación causó preocupación en la comunidad y reavivó los reclamos sobre el funcionamiento del sistema de traslado de pacientes en el distrito. Indicó que el Hospital de Atyrá cuenta con dos ambulancias, pero que existen momentos en los que ninguna se encuentra disponible para responder a emergencias.

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Problema que persiste

La población reclama insistentemente que este tipo de problemas persista y pide mayor información sobre la disponibilidad de los móviles, los procedimientos establecidos para los traslados y las medidas que se adoptan cuando las ambulancias no pueden cubrir una emergencia. Consideran que el traslado en una patrullera refleja una problemática que debe ser atendida, ya que las ambulancias cumplen un rol fundamental dentro del sistema sanitario, especialmente en situaciones donde cada minuto puede ser determinante para la atención de un paciente.

Ante la denuncia, intentamos comunicarnos con la directora del Hospital Distrital de Atyrá, doctora Ana Cabrera, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las quejas.

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