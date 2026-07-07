Denuncian que, sin “padrino”, conseguir una ambulancia en el Hospital de Atyrá es una odisea

Un denunciante, que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias, manifestó su indignación por las reiteradas dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando necesitan una ambulancia de manera urgente en el Hospital Distrital de Atyrá.

Según relató, en varias oportunidades las familias reciben como respuesta que no hay móviles disponibles, pese a que el hospital distrital, ubicado en pleno centro de la ciudad, dispone de dos ambulancias para atender a la población. Aseguró que, sin embargo, cuando intervienen personas con influencia política o allegadas a determinados sectores, el servicio se realiza con rapidez.

La situación genera malestar entre los pobladores, quienes consideran inadmisible que un servicio tan esencial para salvar vidas esté rodeado de cuestionamientos sobre un presunto trato preferencial.

El denunciante anónimo dijo que el acceso a una ambulancia debería responder exclusivamente a la urgencia médica y no a influencias externas. Resaltó que los reclamos también apuntan a que, pese a contar con dos ambulancias, existen momentos en que ninguna está disponible para responder a emergencias, dejando a pacientes y familiares en una situación desesperante.

Agregó que la mayoría de los ciudadanos coinciden en que hace falta mayor transparencia en la administración del servicio y explicaciones sobre el destino de los móviles cuando son requeridos.

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El Hospital había sido ampliado y equipado en 2023

El Hospital Distrital de Atyrá fue ampliado y equipado en 2023 con una importante inversión para fortalecer la atención. El centro asistencial cuenta con sala de rayos X, quirófano, sala de partos, sala de internación y una central de oxígeno, además de áreas destinadas a la atención de embarazadas.

En el sector de preparto dispone de una mesa de examen, una cama motorizada de cinco movimientos y un ecógrafo. Asimismo, la sala de partos está equipada con una mesa motorizada para la atención de los nacimientos.

Sin embargo, pese a contar con esta infraestructura y equipamiento considerados básicos para un hospital distrital, los cuestionamientos de los usuarios apuntan a la disponibilidad de ambulancias.

Sin respuesta

Intentamos escuchar la versión de la directora del Hospital Distrital de Atyrá, doctora Ana Cabrera, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

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