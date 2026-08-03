Persisten quejas por mala calidad de agua suministrada en Caacupé

Laura Martínez, pobladora de la compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé, lamentó que la problemática siga sin una solución tras un año de permanentes reclamos. Mencionó que el suministro del agua está a cargo de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

La denunciante indicó que la falta de respuestas representa un riesgo para numerosas familias que dependen de este servicio básico. Agregó que no todos tienen la posibilidad económica de comprar agua envasada diariamente para cubrir una necesidad tan esencial como el consumo.

“Estamos hartos de reclamar y seguir en las mismas condiciones. Hace más de un año que soportamos esta situación y nadie nos da una respuesta concreta. Hay familias humildes que no pueden darse el lujo de comprar agua todos los días”, expresó la usuaria.

Los usuarios exigen solución definitiva, considerando que el acceso a agua potable es un derecho básico y no un servicio que pueda mantenerse bajo constantes reclamos sin respuestas, expresó Martínez.

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Sin respuesta de Essap

Ante las denuncias, intentamos comunicarnos con el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, a través de su número telefónico con terminación 431, para conocer su postura y las acciones previstas para atender la situación.

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Hasta el cierre de la edición de este material periodístico no se obtuvo respuesta por parte del titular de la institución.

El espacio permanece abierto en caso de que los responsables de la Essap deseen referirse a los reclamos de los usuarios de Cabañas.

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