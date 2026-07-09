Persisten reclamos por derrame de aguas cloacales en el barrio Yvoty de Caacupé

De acuerdo con Claudio Ferreira, uno de los pobladores afectados, el inconveniente surgió tras los trabajos realizados en el tramo comprendido entre la rotonda y la capilla María Auxiliadora.

Explicó que, luego de esas obras, las tuberías habrían quedado obstruidas, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas servidas.

Asimismo, indicó que, según la información que manejan los vecinos, durante la intervención también se habría conectado al mismo sistema el desagüe cloacal proveniente del Hospital Regional de Caacupé, lo que habría aumentado el caudal y agravado la situación.

Como consecuencia, las aguas residuales rebosan sobre la calle Capitán Vallejos, pasan frente a la capilla María Auxiliadora, continúan por la calle 8 de Diciembre y llegan hasta la ruta PY02. Incluso, el líquido contaminado alcanza las cercanías del arroyo Ortega.

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Riesgo sanitario

Los pobladores advierten que la presencia constante de aguas servidas en la calle representa un riesgo sanitario, especialmente para los niños y para quienes circulan diariamente por la zona, además del intenso olor que afecta la calidad de vida del vecindario.

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Ferreira comentó que realizó consultas en la Municipalidad de Caacupé, donde le informaron que los trabajos corresponden a una obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según la comuna, la solución dependería de esa institución y de la empresa encargada de la ejecución.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron una respuesta urgente para evitar que el problema continúe agravándose y siga afectando a numerosas familias.

Obra fue ejecutada en 2023

La renovación de la red de cañerías en ese sector se llevó a cabo en 2023 mediante un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). El proyecto contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una inversión global de G. 70.000 millones.

Buscamos la versión de autoridades de la Essap y del MOPC respecto a las denuncias realizadas por los vecinos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Desde la Municipalidad de Caacupé señalaron que tanto la ejecución como la fiscalización de la obra son responsabilidad del MOPC y de la empresa contratista.

Este medio permanece abierto a recibir la versión de las instituciones involucradas en relación con los reclamos planteados por los pobladores.

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