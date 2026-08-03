Piribebuy: preparan el primer Karu Guasu Nacional de Vori Vori

El primer “Karu Guasu Nacional de Vori Vori” se desarrollará luego del Recorrido Histórico de Piribebuy, una iniciativa turística que revive los principales escenarios de la Batalla de Piribebuy (12 de agosto de 1869) y que fue declarada de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en 2026.

El evento es organizado por la Municipalidad de Piribebuy, Mujeres Empoderadas de Piribebuy, el Comité Cincuentenario Colegio Nacional de Piribebuy y empresas privadas de la localidad cordillerana.

El protagonista será el tradicional vori vori paraguayo, reconocido recientemente por la revista gastronómica Taste Atlas entre las mejores preparaciones culinarias del mundo, posicionándolo como un símbolo de la gastronomía nacional.

Durante la jornada, los visitantes podrán degustar seis variedades del plato: vori vori de verduras, de queso, de pollo, de carne vacuna y la tradicional preparación con gallina casera.

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Impulsar la gastronomía

La profesora Carmen Agüero de Arias, organizadora de la actividad, explicó que la iniciativa busca impulsar la gastronomía local como una herramienta de desarrollo comunitario y que, con el paso de los años, el Karu Guasu pueda convertirse en una tradición de la ciudad.

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“Queremos generar un espacio donde nuestra gastronomía y nuestra cultura sean protagonistas, promoviendo la participación de la comunidad y ofreciendo una nueva experiencia para quienes visiten Piribebuy”, señaló.

Además, parte de lo recaudado durante la actividad será destinado a una merienda por el Día del Niño, organizada por Mujeres Empoderadas de Piribebuy.

Con esta primera edición, Piribebuy suma una nueva propuesta a su calendario turístico y cultural, combinando los sabores tradicionales del Paraguay con la historia y la identidad de una ciudad marcada por su legado histórico.

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