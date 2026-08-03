PMT de Asunción promete tolerancia cero para quienes estacionen en áreas verdes de la Costanera

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) desplegó un operativo de control y ordenamiento en toda la Franja Costera, tras la denuncia de “estacionamiento VIP” en zonas verdes. Según informaron, de que de ahora en más, habrá tolerancia cero.

En la zona, conductores, muchos de ellos señalados como funcionarios del Congreso Nacional, acostumbraban dejar sus rodados sobre el césped y las aceras para evitar caminar unas cuadras más.

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El director de la PMT, Rodrigo Delvalle, confirmó que la orden viene desde la intendencia y buscan “poner en orden la casa”. Explicó que la Franja Costera está bajo pleno dominio y jurisdicción municipal, por lo que cuentan con el respaldo legal suficiente para intervenir y mantener despejada toda el área.

Ahora, los vehículos van al corralón

El director detalló a ABC que en la jornada se realizaron dos intervenciones. Algunos automovilistas se negaron a mover sus rodados, lo que obligó a la PMT a utilizar grúas para trasladar los vehículos directamente al corralón municipal.

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“Es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo y una pelea constante, pero estamos preparados para asumirla. No vamos a permitir que en esa zona se estacione de manera irregular por ningún motivo. Tampoco vamos a tolerar cobros ilegales ni las coacciones de los cuidacoches”, expresó el titular de la PMT.

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PMT buscará que la zona no “se rebose”

Delvalle reconoció la fragilidad del control en Asunción y advirtió que, si la PMT retira a su personal del lugar, la zona vuelve a llenarse de autos de inmediato. Debido a esto, se dispuso la presencia diaria de inspectores en la Costanera para garantizar la tranquilidad de los transeúntes y proteger el espacio de recreación familiar.

“Nosotros no miramos quién es la persona ni de dónde viene; nuestro trabajo es poner orden. No sabemos con exactitud si son trabajadores del Congreso o particulares, pero la regla se aplica para todos por igual. Hoy la zona se encuentra totalmente despejada y así la vamos a mantener”, concluyó Delvalle.