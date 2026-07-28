“Estacionamiento vip” ocupa área verde de la Costanera de Asunción

El espacio verde y de esparcimiento de la Franja Costera Norte de Asunción se convierte entre semana en un estacionamiento al aire libre. Fotografías revelan cómo decenas y decenas de vehículos, que pertenecerían principalmente a funcionarios del Congreso Nacional, invaden diariamente el área verde ubicada justo al costado del estacionamiento del Parlamento.

Los bloques de vehículos estacionados se extienden incluso hasta las inmediaciones de la Plaza España y la zona el EcoPark.

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Los conductores ingresan directamente al predio y acomodan sus rodados sobre el pasto y entre los árboles, sin importar que se trata de un sector protegido por la Ordenanza Municipal 161/2024. A esta irregularidad, se suma a que aparentemente terceros cobran por acomodar y proteger los vehículos en estos espacios ilegales, lo que llamamos “cuidacoches”.

Mientras debería ser un lugar de esparcimiento, un sitio para disfrutar de la naturaleza, practicar algún deporte, o un paseo divertido con las mascotas, se convirtió en un estacionamiento.

Municipalidad reporta medida de urgencia y desalojo

En comunicación con ABC, el director de la Franja Costera de la Municipalidad de Asunción, Rubén Samudio, confirmó la irregularidad y anunció que la institución ya tomó cartas en el asunto para frenar el abuso del espacio público.

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“Nosotros, por instrucciones del señor intendente y del director de Gabinete, ya solicitamos la medida de urgencia para el desalojo de la gente que está usufructuando ese lugar. Tengo información de que prácticamente esta semana ya estaría saliendo la orden. La ejecución dependerá de la Policía Municipal Fiscalizadora y el equipo de vigilancia para sacar esos vehículos”, anticipó Samudio.

El funcionario aclaró que el trámite se inició tiempo atrás debido a que requirió un análisis técnico previo. “Tuvimos que hacer un seguimiento con la Dirección de Catastro para comprobar y estar 100% seguros de que el predio corresponde legalmente a la Costanera y no al Congreso”, detalló.

Cuidacoches instalados en zona prohibida

Durante las fiscalizaciones constataron la presencia de tres a cuatro personas que dirigen el movimiento y cobran sumas informales de dinero.

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Los cuidacoches operan en el lugar sin pagar ningún tipo de canon a la Municipalidad. La orden de urgencia apunta directamente a la expulsión de los cuidacoches, lo que también bloqueará automáticamente el ingreso de los rodados.

El sector afectado suele ser utilizado habitualmente para la logística de grandes eventos ciudadanos, como el Oktoberfest o los Fan Fest.

Se pretende instalar una cancha en lugar de autos

Una vez que la Municipalidad logre liberar el predio y restringir el acceso vehicular, se planea revitalizar el área verde para devolverle su función original de esparcimiento.

El director Samudio adelantó que ya existe un plan arquitectónico y deportivo que aguarda el visto bueno final en las oficinas de la Municipalidad. “Hay un proyecto presentado que está en Gabinete y en Intendencia para utilizar ese predio de la Costanera para el deporte; la idea es construir una cancha de fútbol de campo para el uso de la ciudadanía”, concluyó.