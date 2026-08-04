Agotan 200 kilos de frutillas en exitosa feria en Pilar

La agricultura familiar volvió a demostrar su potencial en Ñeembucú con una exitosa jornada de comercialización realizada en la ciudad de Pilar.

La actividad se realizó en la plaza Mariscal López de la ciudad de Pilar, en donde el productor Eligio Alvarenga y su esposa lograron vender prácticamente la totalidad de 200 kilos de frutillas frescas que llevaron al mercado, además de jugos y otros productos elaborados a base de la fruta.

La respuesta del público superó las expectativas de los productores, quienes agotaron la producción disponible durante la feria. El resultado confirma el creciente interés de los consumidores por los productos frescos y de origen local, cultivados por familias del departamento.

Eligio Alvarenga, reconocido en la zona como el “Rey de las Frutillas”, explicó que el cultivo se desarrolla en un cuarto de hectárea y que actualmente cuenta con unas 14.000 plantas, cuya producción alcanza aproximadamente 100 kilos diarios durante la etapa de cosecha.

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Primera cosecha de frutillas del año en Pilar

El agricultor señaló que esta corresponde a la primera cosecha comercializada este año y adelantó que, debido al rotundo éxito obtenido en Pilar, ya analizan regresar en las próximas semanas con una nueva producción.

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Además, indicó que dispone de espacio suficiente para ampliar el área de cultivo y aumentar el volumen de producción en las próximas temporadas.

Asimismo, destacó que el asentamiento Belén ubicada en el distrito de Tacuaras, se caracteriza por su importante producción hortícola y agrícola, y que el cultivo de frutillas se ha convertido en una alternativa rentable para las familias rurales, gracias al buen rendimiento obtenido y a la excelente aceptación del mercado.

Alvarenga también agradeció el acompañamiento permanente de los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como el apoyo brindado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Ñeembucú, la Municipalidad de Tacuaras y la Municipalidad de Pilar, instituciones que impulsan la producción y comercialización de la agricultura familiar.

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Califican de rotundo éxito feria de frutillas

Por su parte, la gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA), Bernarda Ramírez, calificó la feria como un rotundo éxito y destacó que la venta permitió recaudar G. 6.750.000 en una sola jornada.

Señaló que el MAG continuará acompañando a los pequeños productores mediante asistencia técnica y espacios de comercialización, con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar y generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales de Ñeembucú.