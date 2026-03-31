Feria de agricultura familiar impulsa ventas por Semana Santa en Pilar

Desde tempranas horas de este martes, la plaza Mariscal Francisco Solano López de Pilar fue escenario de una masiva concurrencia de compradores que acudieron a abastecerse de productos tradicionales.

Bajo el lema “Semana Santa Ra’arõvo”, la feria cumplió su objetivo de eliminar intermediarios, permitiendo que los productos lleguen directamente de la finca del productor a la mesa de las familias.

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Entre los más demandados se destacó el queso Paraguay, considerado el producto estrella de la jornada, además de harina de maíz, carne de cerdo, gallinas caseras, grasa de chancho, mandioca, batata, maní, miel de abeja y plantines de frutilla, todos provenientes de fincas familiares.

Un total de 62 feriantes participaron de la actividad, acercando directamente al consumidor productos frescos y orgánicos.

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Héctor Cáceres, productor de limón de la variedad Tahití en la zona de Humaitá, valoró la iniciativa como una oportunidad clave para visibilizar el trabajo campesino.

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“Es una oportunidad única para que la gente conozca lo que producimos. En mi caso, tengo cerca de 400 plantas de limón Tahití y siempre que puedo traigo mis productos a Pilar”, expresó.

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En esta edición, el queso Paraguay tuvo alta demanda debido al incremento de su precio en el mercado, que oscila entre G. 40.000 y G. 42.000 el kilo, mientras que en la feria se comercializó a G. 37.000, generando un importante ahorro para los consumidores.

La actividad fue organizada por el Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Ñeembucú. Según datos oficiales, la feria alcanzó una recaudación total de G. 113.959.500.

Bernarda Ramírez, referente del CDA Ñeembucú, destacó la gran respuesta del público. “Uno de los mayores atractivos es la accesibilidad económica, ya que los precios se mantienen por debajo del promedio local”, señaló.