Barrio San Pablo: obras continúan paradas y vecinos sufren las consecuencias

La situación representa un peligro constante para vecinos, conductores y peatones. Además, afecta económicamente a los comercios locales, ya que los desvíos en el tránsito han reducido drásticamente la afluencia de clientes.

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Hoy, el equipo periodístico volvió al lugar y confirmó que nada ha cambiado. Los pobladores denuncian que ninguna autoridad de la comuna capitalina se ha acercado a brindar explicaciones. Ante los reiterados inconvenientes, exigen la pronta conclusión de los trabajos.

¿Quién es el responsable?

La obra de la cuenca Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones. Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ya se han desembolsado unos G. 23.792 millones.

El intendente, Luis Bello (ANR-HC), se había comprometido a retomar formalmente las obras después de Semana Santa. Sin embargo, los vecinos afirman que, a más de cinco meses de dicha promesa, ni las maquinarias ni el personal han regresado al sitio.

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