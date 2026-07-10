Vecinos siguen aislados por obras paradas en el barrio San Pablo

Las obras del proyecto de desagüe pluvial del Abasto afectan a varias calles del barrio San Pablo de Asunción. Un equipo de ABC TV constató esta mañana que las obras siguen sin avanzar y son varias las calles que fueron destruidas para colocación de los tubos pero quedaron abiertas o sin rehabilitar, con grandes lagunas que se forman en los pozos y piedras esparcidas que impiden el tránsito vehicular. Muchos vecinos están atrapados, sin poder meter o sacar sus vehículos de sus casas.

“Estamos realmente muy preocupados, muy tristes por vivir esta situación hace más de seis meses en esta zona, la otra zona paralela ya lleva más de dos años. Lo único que pedimos es solución, que vengan a terminar, que se hagan responsables”, expresó Noelia Oviedo, una de las afectadas, desde la calle Albert Miguel Rigual.

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Calificó de “lamentable” la situación y además resaltó el peligro que implica para todos, sobre todo considerando que hay una escuela cerca y los niños están expuestos todos los días.

“Algunos vecinos logran salir solo por tener otra salida, acá nadie puede salir. Mi vehículo está destrozado por la situación de esta calle. En cuatro meses supuestamente iba a terminar este tramo, pero ya lleva un año", lamentó.

Obreros hablan de falta de pagos

Los vecinos contaron que siempre conversan con los trabajadores que van -aunque con poca frecuencia- a la zona de obras, y le señalan que el problema es la falta de pagos por parte de la Municipalidad de Asunción.

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“Siempre hablamos con el personal acá. Nos dice que esto para solamente no avanzan porque ellos no cuentan con el desembolso para continuar el trabajo, porque necesitan para materiales y pago de personal. Por eso es que eso está parado en este momento”, aseguró.

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Nula respuesta municipal

Alcides Vargas, otro vecino afectado por este problema, contó que él vive en una calle transversal a las obras, que inicialmente estaba incluido en el proyecto pero luego se terminó licitando sin incluir varias de esas cuadras.

“Así nos manifestaron los responsables de la obra y nosotros preocupados nos juntamos. Estamos hablando con autoridades, viendo qué es lo que se puede hacer, es muy llamativo porque en principio en la convocatoria de Contrataciones Públicas, las calles transversales estaban previstas, después sacaron, supongo que es por cuestión de presupuesto. Con los vecinos nos organizamos y estamos tratando de sensibilizarles porque es muy penoso. Nosotros vamos a seguir tirando nuestros desagües a la calle”, lamentó.

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Hugo Salgueiro agregó que ruegan la “solidaridad de parte de las autoridades”, puesto que viven encerrados desde hace dos años.

“No podemos salir de nuestras casas a la hora de pasar por los colegios desde las 6:30 hasta las 7:00, todo trancado, calles rotas, encima a nuestras cuadras no les toca el trabajo. Tenemos daño colateral pero no estamos siendo beneficiados", enfatizó.

En ese mismo contexto, Jennifer Villamayor añadió que están hartos de presentar diversas notas a las autoridades y no tener ninguna respuesta. “Es insufrible. Hay horarios en que uno sabe que no va a poder salir de su casa, por más emergencia que tengas, y ya pasó que estacionan en la única calle que tenemos para salir y nos quedamos encerrados. Tenemos que aguantarnos y llorar porque no hay de otra”, señaló resignada.

Una de las tantas obras abandonadas por Nenecho y Bello

La cuenca Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones. Hasta la fecha, el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indica que ya se habrían pagado unos G. 23.792 millones.

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Apenas 11 de las 38 cuadras proyectadas han sido concluidas de manera efectiva hasta la fecha. Mientras tanto, 20 cuadras siguen esperando la llegada de una infraestructura que nunca avanza.

El ahora intendente Luis Bello había prometido retomar formalmente las obras después de Semana Santa. Sin embargo, los vecinos denuncian que las máquinas y el personal nunca regresaron al lugar.