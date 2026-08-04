Bianca Sofía luchó hasta el final: despiden en Ayolas a la niña que conmovió al país tras su trasplante cardíaco

Bianca Sofía falleció el lunes 3 de agosto a las 19:45 en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, tras 35 días de haber recibido un trasplante de corazón el 29 de junio, según confirmó el centro asistencial.

Los restos de la pequeña llegaron en la madrugada a su vivienda del barrio Sirena de Ayolas, donde fue velada con una concurrencia masiva de personas que quisieron acompañar a sus seres queridos. Se acercaron para darle el último adiós a una niña que conmovió a todo el país con su historia de lucha.

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Poco después de las 15:30, el féretro partió rumbo al cementerio municipal del barrio Núcleo II. Allí recibió la despedida antes de ser sepultada, en una ceremonia marcada por la emoción y el recuerdo de su fortaleza.

Antecedente clínico

Bianca padecía una miocardiopatía dilatada congénita y había permanecido dos años y siete meses en lista de espera por un órgano compatible. Su caso también guarda la dolorosa memoria de su hermana Wendy, fallecida en 2020 mientras aguardaba también un trasplante cardíaco.

El hospital informó que se agotaron todas las alternativas terapéuticas para revertir las complicaciones que surgieron durante su evolución clínica, atendida permanentemente por un equipo multidisciplinario especializado. La noticia de su partida reaviva además el llamado a fortalecer la cultura de la donación de órganos en Paraguay, el gesto que había hecho posible su intervención quirúrgica.

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