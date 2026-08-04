Cae presunto implicado en asalto de US$ 200.000 a empresa de Ciudad del Este

Se trata de José María Martínez González (32), quien fue detenido ayer frente a un taller mecánico ubicado en el barrio Fátima de Presidente Franco.

Durante el operativo, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Vitz, color azul, con chapa AACU 592. El rodado habría sido utilizado como apoyo logístico de la banda que perpetró el asalto.

Según datos, tras el análisis de varios videos pudieron identificar el automóvil dentro de la línea investigativa. También se incautaron de un celular del sospechoso para ser sometido a una pericia.

La Policía también informó que continúan las tareas para localizar a otros dos presuntos implicados identificados como Nelson Barrios Ramírez (43), y Arnaldo Andrés Vergara González (34).

Asalto dejó pérdidas por US$ 200.000

El golpe fue perpetrado por una gavilla integrada por al menos seis a ocho delincuentes fuertemente armados que, vestidos como supuestos agentes de la Senad, interceptaron una camioneta Fiat Fiorino perteneciente a la empresa Imperial Business dentro del Complejo Empresarial Global.

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Los delincuentes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12. Del cargamento sustrajeron nueve de las once cajas que contenían celulares iPhone y tablets, por un valor de aproximadamente 200.000 dólares.

Tras el atraco, una camioneta Toyota Fortuner, utilizada por los asaltantes, fue encontrada incinerada y un automóvil Peugeot también fue localizado a poca distancia del lugar del atraco.