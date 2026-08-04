Joven sanjuanino necesita una nueva cirugía tras falla de implante de fémur adquirido por la Diben

Juan Carlos Bogado Rodríguez, de 37 años, requiere con urgencia una nueva cirugía en su pierna derecha luego de que el implante colocado hace dos años, tras un accidente que le provocó una fractura de fémur, se dobló durante su proceso de rehabilitación.

Según explicó, sus médicos tratantes le mencionaron que el implante colocado era de mala calidad y que, por esa razón, no soportó su peso y se doblo, lo que hizo que el hueso no se uniera correctamente.

Bogado relató que, tras su accidente, fue sometido a una cirugía en la que se le colocó un implante en el fémur con el objetivo de unir sus huesos.

Debido al elevado costo del material, su familia acudió a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para gestionar la adquisición del implante, solicitud que finalmente lograron concretar.

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Proceso de fisioterapia tras colocación de implante

Luego de la colocación del implante y tras su recuperación inicial, inició un proceso de fisioterapia y rehabilitación con el objetivo de volver a caminar.

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Durante casi un año siguió las terapias indicadas hasta que en una de las sesiones su terapeuta le recomendó dejar una de sus muletas e intentar desplazarse por sus propios medios.

Al realizar el intento, sintió un fuerte dolor en la pierna, por lo que acudió nuevamente a un control médico. Tras los estudios correspondientes, los profesionales constataron que el implante colocado para unir sus huesos se había doblado, provocando nuevamente la separación de la estructura ósea y la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

“Hace dos años tuve mi accidente, tuve una cirugía en el fémur, donde no me resultó el implante que me pusieron. Era un implante de segunda, creo. Era muy blando, se me dobló. En síntesis, el hueso no se me unió y necesito otra cirugía, una cirugía muy riesgosa y muy costosa a la vez. Justamente por esa razón estoy apelando a la solidaridad de la gente, a pedir ese granito de arena”, indicó Bogado.

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Según sus médicos tratantes, actualmente necesita un nuevo implante de mayor calidad, cuyo costo ronda los G. 12 millones, además de los gastos hospitalarios, insumos y tratamiento posterior.

“Me urge la operación porque vengo con dolor desde hace dos años. Me dijeron que tengo que conseguir el dinero a como dé lugar, porque más adelante podría complicarse mucho más mi situación”, expresó.

Insumos requeridos para la cirugía

Para la nueva intervención, su médico tratante solicitó la adquisición de varios elementos quirúrgicos:

Set de extracción de MOI, sistema 4.5 mm: conjunto de herramientas especiales utilizadas para retirar material de osteosíntesis (MOI), como tornillos o placas colocadas previamente para fijar un hueso fracturado.

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Clavo fresado para fémur endomedular: implante metálico que se coloca dentro del canal interno del fémur para estabilizar una fractura.

Sierra oscilante y set completo de instrumentales: equipo quirúrgico que utiliza una hoja de movimiento oscilatorio para realizar cortes precisos en el hueso o retirar material durante la cirugía, acompañado de las herramientas necesarias para el procedimiento.

Set de extracción de tornillos rotos: instrumentos diseñados para retirar tornillos que se hayan partido, dañado o quedado atrapados dentro del hueso, una situación que puede ocurrir cuando un implante falla o presenta complicaciones.

Campaña solidaria

La semana pasada se realizó una maratón solidaria en San Juan Bautista, organizada con el apoyo del movimiento “San Juan se Mueve”, donde lograron recaudar G. 6.097.000.

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Sin embargo, la meta es alcanzar entre G. 20 y G. 25 millones para cubrir los costos de la intervención quirúrgica. Por ese motivo, Bogado apela a la solidaridad de la ciudadanía. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 0982-088-429.

Juan Carlos Bogado señaló como consecuencia de la falla del implante, el hueso del fémur no logró consolidarse correctamente y su pierna derecha quedó más corta que la izquierda.

Actualmente camina con muletas desde hace dos años, situación que también comenzó a afectar la espalda.

Por su parte, su madre, Delosantos Rodríguez, manifestó que para esta nueva cirugía de su hijo acudió a diferentes instituciones, entre ellas la Municipalidad y la Gobernación, con el objetivo de conseguir apoyo económico para la compra del implante, pero hasta el momento no recibió respuestas favorables.

“Municipalidad y Gobernación, yo de ninguno de ellos recibí ayuda. Ahora necesitamos el apoyo de esa gente, pero no nos hacen caso con esta nueva cirugía a la que se debe someter mi hijo”, expresó.